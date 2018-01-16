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Насильника Шурыгиной одарили на шоу Малахова

Диана Шурыгина, Сергей Семенов. Фото: Dni.Ru
Сергей Семенов, отсидевший в тюрьме год за изнасилование Дианы Шурыгиной, стал гостем передачи Андрея Малахова "Прямой эфир". В студии появилась женщина, которая вручила ему неожиданный подарок.
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Гости весьма бурно встретили в студии Сергея Семенова. Пока одни ругали парня на чем свет стоит, буквально вырывая друг у друга микрофон, другие пытались поддержать его. Отметим, что на шоу Сергей вел себя очень достойно, был эмоционально стабилен, не реагировал на жестокие комментарии и откровенные провокации.

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Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Семенов покинул тюрьму раньше срока в том числе из-за благодарственного письма из православного детского приюта "Дом милосердия", которому он пожертвовал гонорар за участие в шоу Малахова, когда давал интервью журналисту, находясь за решеткой. Основательница приюта появилась в студии, чтобы поблагодарить его.

"Я хочу поздравить Сережу и семью его. Очень рада за него. Конечно, я ни в коей мере не оправдываю его поступка. В церкви это называется "блудный грех". Я думаю, Сережа, если сможет, покается в этом грехе. Но я вижу и Диану, которая далеко не отличается целомудрием, к сожалению. И в общем-то я верю в то, что действие это было по обоюдному согласию", – высказала свое мнение Евгения Ватейчкина.

"Я вижу Сережу как хорошего и доброго человека. Он внушает мне доверие", – призналась женщина, чьи слова были встречены криками, свистом и улюлюканьем. Однако Ватейчкина не стушевалась. Она обратилась к Семенову: "Я приехала сюда, чтобы поблагодарить Сережу за помощь, которую он оказал детям нашего приюта. Благодаря ему детки наши пошли в школу в сентябре в новой школьной форме".

Она высказала надежду, что все случившееся Семенов воспримет как жизненный урок. Женщина подарила Сергею маленькую икону Преподобного Сергия. "Я хочу, чтобы ты молился ему, чтобы жизнь твоя уже строилась по заповедям Божиим", – пожелала Семенову Ватейчкина. Тот поблагодарил женщину и принял неожиданный подарок.

Автор: Наталья Аряева16 января 2018, 13:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звездные встречи Андрея Малахова

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