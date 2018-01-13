Поплавская о Шурыгиной: Малолетняя ш...
Передача возмутила общественность. "Зачем Малахов это делает?" – написал на своей странице в соцсети член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.
Активист недоумевает, как можно из отсидевшего за изнасилование делать героя. "Мало было Шурыгиной? И это главный федеральный канал страны... Никто в этой истории не герои, нечего никого из них снова и снова героизировать...Да и ролевая модель у всей этой истории со всех сторон просто отвратительная, уж точно для общества вредная", – отметил Манукян (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).
Согласна с Вадимом Манукяном и актриса Яна Поплавская. Она оставила хлесткий комментарий под постом общественника. "Это одна из самых мерзких историй распиаренных диким образом/ малолетняя шлюха , которая решила теперь , что она звезда", – написала артистка.
Между тем в эфир шоу с Сергеем Семеновым еще не вышло. Что обсуждали гости студии держится в секрете. Известно, что в программе принял участие лидер движения "Гражданское право" Павел Пятницкий. Он неоднократно нападал на Шурыгину во время предыдущих эфиров и активно защищал молодого человека, настаивая на том, что произошедшее нельзя называть изнасилованием.
Напомним, суд признал, что Семенов изнасиловал несовершеннолетнюю Шурыгину на вечеринке по случаю дня рождения ее подруги. Молодой человек был приговорен к восьми годам колонии строгого режима, затем срок сократили до трех лет и трех месяцев колонии общего режима. Однако 10 января Сергей вышел на свободу, отсидев лишь год.
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