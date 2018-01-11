Семенов и Шурыгина всех обманули

История с изнасилованием оказалась проплаченной пиар-акцией. Все ее участники собирают многомиллионные гонорары.

Основатель школы черного пиара Антон Вуйма заверил Dni.Ru, что история с изнасилованием Дианы Шурыгиной – не что иное, как хорошо спланированная акция.

"Семья Семенова была должна банку денег, и на них наехали коллекторы. Они предложили им расплатиться по бартеру – то есть Сергей садится в тюрьму на один год где-то по обвинению в изнасиловании Шурыгиной. Соответственно, папа Шурыгиной оплачивает все расходы и раскручивает свою дочку до состояния суперзвезды, после чего Шурыгина начинает участвовать в шоу, проектах, в фильмах сниматься. Семенов выходит из тюрьмы и сам становится суперзвездой. Все это время его семья зарабатывает деньги на этой теме. Вот такая информация приходит от пиарщиков, которые близко к этой теме находятся", – заверил Антон.

"Судебные и следственные органы просто использовали втемную, как лохов, они выступили просто как агенты для продажи товара, – продолжил Вуйма. – Замечу, что и Шурыгина, и Семенов всегда берут деньги за интервью, причем по достаточно большим тарифам. Я не знаю ни одного простого человека, который бы за интервью брал деньги. А эти и деньги берут, и продюсеры у них нашлись. Сестра Семенова, например, стала его директором и продает интервью за деньги. Что это за такой зэк, у которого есть директор и которого приглашают в шоу? И Шурыгину, простую девочку, стали продавать сразу после изнасилования. На этом проекте делаются миллионы долларов! Такой сделанный профессионально бизнес-проект не мог родиться сам по себе, на основе реального случая".

"Это была плановая раскрутка с целью попадания в федеральный эфир. Теперь все участники этого шоу снимают сливки", – заключил Антон. Его поддержал и шоумен Дмитрий Торин, который все это время троллил дважды изнасилованную Диану и никогда ей не верил.