Звезды сражены наповал смертью Виталия Чуркина

Новость о смерти Виталия Чуркина стала буквально громом среди ясного неба. Отечественные знаменитости прокомментировали кончину дипломата.

Постпред Росии при ООН Виталий Чуркин ушел из жизни 20 февраля на рабочем посту в Нью-Йорке за день до своего 65-летия. Весь мир буквально шокирован смертью чиновника. Свои соболезнования выразили коллеги и прочие политики, не остались в стороне и представители отечественного шоу-бизнеса.

Одной из первых отреагировала на новость о смерти Чуркина певица Валерия. На своей страничке в социальной сети Instagram артистка опубликовала фото, на котором запечатлена с покойным дипломатом. "Сражена новостью наповал. Ушел из жизни Виталий Иванович Чуркин. Он был настоящим профессионалом и очень хорошим человеком. Думаю, незаменимые все – таки есть. Светлая ему память", – написала шокированная певица.

Также высказался о покойном дипломате супруг Валерии продюсер Иосиф Пригожин. "Шокирован новостью о скоропостижной кончине Виталия Ивановича Чуркина. Светлая ему память. Выдающийся дипломат и очень хороший человек. Мне посчастливилось быть с ним знакомы", – отметил Пригожин.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) Фев 20 2017 в 11:31 PST

"Есаул" отечественной эстрады Олег Газманов так прокомментировал весть о смерти Виталия Чуркина на своей страничке в той же социальной сети. "Прощайте Виталий Иванович. Царствие небесное Вам. Как жаль, просто нет слов. Скоблю вместе со всеми... где-то там в вышине, в продолжении дней вечный колокол будет звенеть..." – написал артист.

Публикация от Viktoria & Anton Makarsky (@makarskie) Фев 20 2017 в 12:53 PST

Прокомментировали печальную новость о кончине Виталия Чуркина Антон и Виктория Макарские. "Сегодня Россия потеряла Великого верного Воина Отечества. Виталия Ивановича Чуркина. Господи, прости все согрешения вольные и невольные и даруй рабу твоему Царствие Небесное", – написала Виктория (именно она ведет общую с супругом страничку в Instagram).