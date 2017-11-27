Пышногрудая звезда "Дома-2" снялась для Playboy

Эпатажная экс-участница реалити-шоу с грудью восьмого размера Рита Керн показала свои внушительные прелести в известном глянцевом журнале для взрослых. Девушка поделилась впечатлениями от откровенной фотосессии.

"Это был очень интересный опыт для меня, так как критерии Playboy очень отличаются от других журналов", – цитирует Риту журнал "Дом-2". "Мне бы хотелось сняться для обложки Playboy. Думаю, это будет Венесуэла. Там очень-очень любят формы, как у меня", – заключила звезда телешоу. В этом смысле девушке есть чем похвалиться, ведь она обладательница груди восьмого размера.

Ранее Керн призналась, почему на самом деле на проекте не сложились ее отношения с Димой Узлом. Оказалось, Рита была недовольна его сексуальными возможностями. "Пожалуй, я впервые столкнулась с таким фиаско", – отметила девушка. "Я люблю секс, он очень важен для меня, поэтому я не видела смысла продолжать какие-либо отношения", – поделилась бывшая участница реалити-шоу.

Рита Керн – одна из самых одиозных участниц телестройки. Она пробыла на проекте 60 дней, но наделала много шума. Девушка не раз рассказывала журналистам, что ее отец якобы был священником со строгими нравами и грубым характером. Он запрещал дочери любые вольности.

Публикация от Журнал «ДОМ-2» (@dom2magazine) Ноя 26 2017 в 11:42 PST

Как писали Dni.Ru, сбежав из-под родительской опеки, Керн пошла вразнос. Она записалась на курсы обольщения и стала ненасытной светской львицей.