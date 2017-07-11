Звезда "Дома-2" с грудью восьмого размера кричит от боли

Бывшая звезда "Дома-2" Рита Керн, известная благодаря своей груди восьмого размера, которую фанаты называют "баскетбольными мячами", призналась, что ей очень плохо. Брюнетка обнародовала жуткое видео с ее истошными криками.

Ради идеальной фигуры Рита всерьез занялась спортом. В данный момент она пытается переплюнуть королеву растяжек Анастасию Волочкову и сесть на шпагат. Однако девушке так больно, что она вопит от боли и почти рыдает.

"Всегда надо вначале разогреться, потом растянуться через боль, а потом уже к концу занятия можно самостоятельно сесть на шпагат, – рассказала своим подписчикам в Instagram Керн. – Легче будет, когда в минус тянуться будем. Тянемся легко, не в полную силу, комфортно. А вообще связки уже привыкли, так что когда в минус пойду, может увидеть как я рыдаю☹️😹".

Рита поделилась видео, на котором запечатлены ее старания и тяжкие мучения в процессе растяжки. "Все! Мне плохо!" – чуть ли не плача и судорожно хватая ртом воздух, говорит тренеру Рита. По леденящим кровь звукам можно подумать, что пышногрудая брюнетка рожает.

Публикация от Рита Керн �� (@ritakern.official) Июл 11 2017 в 10:42 PDT

Ранее экс-звезда "Дома-2" призналась, что мучает свое тело не ради здоровья. По словам Риты, это все ради красивого кадра. "Так лень заниматься, но ради фотки пришлось сесть☝️😹Похоже ради фоток я и на поперечку сяду скоро", – с иронией отметила Керн, которой бюст восьмого размера не мешает не только делать растяжку, но и с парашютом прыгать.

Публикация от Рита Керн �� (@ritakern.official) Июл 11 2017 в 10:07 PDT

Отметим, что далеко не всем поклонникам экс-участницы телестройки нравится ее огромная грудью. Периодически пользователи Сети критикуют Риту за обилие силикона в ее теле. В какой-то момент девушке это все надоело, и она без зазрения совести обманула всех своих почитателей, долгие месяцы моливших ее уменьшить бюст.

Керн сообщила, что врач наконец-то вытащит у нее импланты. Мол, теперь она станет счастливой обладательницей "маленькой", по ее словам, груди третьего размера. Конечно же, подписчики поддержали свою любимицу, потому что невозможно даже представить, каково это – каждый день таскать на себе несколько литров силикона.

Публикация от Рита Керн �� (@ritakern.official) Июн 30 2017 в 1:26 PDT

Но не тут-то было. Звезда "Дома-2" всех обманула. С бюстом восьмого размера расстаться она не смогла. Как и с невинностью. Лежа на операционном столе, Керн со смехом сказала, что решила восстановить девственность, как другая звезда телестройки любви Либерж Кпадону. Однако это все шутки.

Изменениям подвергся нос пышногрудой дивы. Она сделала другую форму, более изящную. Сразу же после операции Рита продемонстрировала в микроблоге свое травмированное лицо в синяках. Выглядела она так, будто побывала в драке и серьезно пострадала.