Сколько иностранцам платят за унижение на российских ток-шоу
По словам осведомленного источника, часть экспертов посещают такие шоу бесплатно, а часть ходят на них как на работу. Например, украинцы приходят на программу только за деньги.
Так, например, самым дорогим украинским экспертом шоу является политолог Вячеслав Ковтун. Он зарабатывает в месяц от 500 до 700 тысяч рублей, а иногда доход составляет и миллион рублей, пишет "Комсомольская правда".
Столько же получает журналист из США Майкл Бом. "У американца вообще есть эксклюзивный контракт и ставка. Он обязан посещать определенное число эфиров", – заявил собеседник издания.
Есть и более скромные эксперты. Так, например, польский политолог Якуб Корейба зарабатывает менее 500 тысяч рублей в месяц. Просто эксперту не удается часто приезжать в Москву на программы.
"Все официально – оформляют договор, платят налоги", – добавил источник. Эксперт вроде украинского блогера Дмитрия Суворова получает 10-15 тысяч рублей за эфир. Более раскрученным гостям платят за участие до 30 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что американского журналиста Майкла Бома чуть не избили в разгар шоу "Время покажет" на Первом канале. Ведущий программы Артем Шейнин начал угрожать гостю, а затем подскочил к нему и схватил за пиджак.
"Ты что думаешь, я только языком могу? Ты что меня провоцируешь? Я тебе сказал сидеть? Сиди!" – гневно заявил он. Несмотря на столь унизительное обращение, Бом не покинул студию и заявил, что не держит зла на Шейнина.
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