Сколько иностранцам платят за унижение на российских ток-шоу

Пожалуй, ни одно политическое ток-шоу на российском телевидении не обходится без иностранных гостей. Каждый раз они выступают против нашей страны, получая в ответ оскорбления и даже пинки, но не перестают ходить на программы. Оказалось, что роль мальчика для битья – весьма прибыльное дело.

По словам осведомленного источника, часть экспертов посещают такие шоу бесплатно, а часть ходят на них как на работу. Например, украинцы приходят на программу только за деньги.

Так, например, самым дорогим украинским экспертом шоу является политолог Вячеслав Ковтун. Он зарабатывает в месяц от 500 до 700 тысяч рублей, а иногда доход составляет и миллион рублей, пишет "Комсомольская правда".

Столько же получает журналист из США Майкл Бом. "У американца вообще есть эксклюзивный контракт и ставка. Он обязан посещать определенное число эфиров", – заявил собеседник издания.

Есть и более скромные эксперты. Так, например, польский политолог Якуб Корейба зарабатывает менее 500 тысяч рублей в месяц. Просто эксперту не удается часто приезжать в Москву на программы.

"Все официально – оформляют договор, платят налоги", – добавил источник. Эксперт вроде украинского блогера Дмитрия Суворова получает 10-15 тысяч рублей за эфир. Более раскрученным гостям платят за участие до 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что американского журналиста Майкла Бома чуть не избили в разгар шоу "Время покажет" на Первом канале. Ведущий программы Артем Шейнин начал угрожать гостю, а затем подскочил к нему и схватил за пиджак.

"Ты что думаешь, я только языком могу? Ты что меня провоцируешь? Я тебе сказал сидеть? Сиди!" – гневно заявил он. Несмотря на столь унизительное обращение, Бом не покинул студию и заявил, что не держит зла на Шейнина.