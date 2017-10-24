Табакова оправдали за зарплату в 600 тысяч

Художественных руководителей нескольких российских театров обвинили в том, что они заключали контракты сами с собой. Известная в определенных кругах организация Transparency International утверждает, что налицо конфликт интересов. Знающие театральную кухню эксперты заверяют: руководители получали деньги за дополнительную работу – и это нормально.

Выдающихся актеров – как и режиссеров – к сожалению, не так уж много. Художественным руководителям зачастую приходится самим выходить на сцену, чтобы собрать кассу театру, или ставить спектакли. И абсолютно нормально, что эта дополнительная работа оплачивается, считает режиссер МХТ имени Чехова Константин Богомолов. "Вполне естественно, что, выполняя дополнительную работу – например, выходя на сцену и собирая этим для своего театра кассу, или… ставя спектакли и опять же собирая кассу – вполне естественно и нормально, что эти люди заключают с театрами дополнительные контракты", - заявил он в интервью радио Business FM.

Комментарий Богомолова относится к публикации Transparency International. В организации утверждают, что 14 худруков получали государственные подряды от своих же театров. Так, Олег Табаков и Олег Меньшиков в своих театрах зарабатывали по 600 тысяч в месяц за актерскую игру. Руководитель "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман, помимо зарплаты, получал от своего театра в среднем по 440 тысяч рублей за постановку спектакля, руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев – по 480 тысяч рублей, худрук Театра на Юго-Западе Олег Леушин – по 180 тысяч, худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников – по 345 тысяч рублей.

В Transparency утверждают, что расследование не связано с делом "Седьмой студии" и Кирилла Серебренникова – якобы они начали изучать расходы руководства российских театров намного раньше. Однако наблюдатели отмечают, что совпадение выглядит весьма подозрительно, передает URA.Ru.

В организации стоят на своем: мол, налицо конфликт интересов – ситуация, когда личная заинтересованность человека может причинить ущерб интересам общества либо компании. "Нанимая для себя, они обязаны это согласовывать с Департаментом культуры Москвы, если это московский театр, или с Министерством культуры, если это, например, театр Санкт-Петербурга или Ярославля. Мы попытались узнать, согласовали ли они на имя себя как ИП, или нет, и получили ответ, что в некоторых ситуациях, к сожалению, департамент не был в курсе, что они сами себя нанимали. В частности, это касалось руководителей Театра кошек Куклачева и художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова", – заявил руководитель пиар-отдела "Transparency International – Россия" Глеб Гавриш.

Руководителю Театра кошек поставили в вину то, что он заключил два контракта на аренду помещений с собственным сыном – на общую сумму 3,76 миллиона рублей. У Юрия Куклачева есть объяснение этому, пишет газета "Известия".

"Ситуация была такая, что это было до закона, который приняли – и не из бюджетных денег, а из тех, которые мы зарабатываем. По гранту, по которому мы проходили, это дешевле в два раза, чем если бы мы брали у чужих: нам предлагали за 300 тысяч снимать помещение, мы сняли за 150 тысяч. Я уговорил Диму, понимаете? Но потом вышел закон, мы обратились в комитет, нам сказали, что категорически нельзя, хоть за десять рублей, но нельзя. Я сказал: "Дима, верни деньги обратно" И Дима вернул деньги. Представляете?!" - рассказал НСН Куклачев.

Знакомые с театральной бухгалтерией специалисты поясняют, что часто деньги на производство спектакля выделяются только тогда, когда он уже поставлен. Получается следующая схема: ответственному за выпуск спектакля человеку (художественному руководителю) приходится брать деньги из своего кармана и отдавать их в бухгалтерию. На эти деньги ставится спектакль. Если речь идет о какой-то крупной сумме, которую худрук не может простить собственному учреждению, ему возвращают деньги, полученные на спектакль от государства. Но бывает и так, что вложенное прощают – чтобы не подставлять коллег.