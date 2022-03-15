"С такой злостью!": взъерошенная Муцениеце вмазала известному певцу

Звезду "Закрытой школы" Агату Муцениеце разозлили грубые высказывания вокалиста о русских. Барских агрессивно выступил против спецоперации на Украине. Более того, певец запретил распространять свою музыку на территории России.
Муцениеце в ответ записала видео. В кадре она предстает взъерошенная, без макияжа и в домашней одежде.
Агата Муцениеце считает, что человек, который лишает людей своего творчества, не может называться артистом. "С такой злостью!" – описала выпад Макса Агата. Муцениеце отметила, что зауважала бы Барских, выбери он противоположную позицию.
Агата Муцениеце родом из Латвии. Актриса много лет работает в России, более того, здесь родились и живут ее дети. Родственники Агаты в Европе. Знаменитость не знает, когда теперь сможет увидеть родных. Обычные люди, считает звезда сериалов, не виноваты в происходящем, однако именно они страдают. Ненависть, подчеркнула звезда, рождает только ненависть.
"Вы будете ругаться до потери пульса. И только добро побеждает зло", – вмазала Барских и другим злопыхателям знаменитость.