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Сериалы
“Грозит тюрьма, счета заблокированы”: 49-летняя Миронова вляпалась в передрягу

“Грозит тюрьма, счета заблокированы”: 49-летняя Миронова вляпалась в передрягу

Звезда российских сериалов Мария Миронова предупредила россиян.
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В личном блоге актрисы появился неожиданный пост, посвященный показу новой драмы. "Монастырь! Уже скоро на Кинопоиске", — написала Мария Миронова в телеграм-канале.

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 Мария Андреевна Миронова

Мария Андреевна Миронова советская и российская актриса театра и кино

Таким образом 49-летняя артистка предупредила публику, что осенью зрители увидят сериал "Монастырь", где ей досталась роль монахини Патрикеи. Ранее знаменитость уже демонстрировала рясу поклонникам, а теперь пришла пора увидеть проект основательно.

Старт сериала "Монастырь" на портале "Кинопоиск" намечен на 19 ноября. Режиссером выступает Александр Молочников. Мария Миронова играет второстепенного персонажа, хотя главная героиня ее тезка. Сюжет — классическая передряга, в которую вляпались сразу несколько человек по вине столичной тусовщицы.

"Однажды в Эмиратах она едет в ночной клуб вместе с женой миллиардера, вечеринка выходит из-под контроля, и теперь Марии грозит тюрьма, ее преследуют опасные люди, а счета оказываются заблокированы", — гласит информация о центральном действующем лице.

Изюминкой картины стала блогер Анастасия Ивлеева, которая никогда не получала актерского образования и даже не освоила азы школьной программы. Теперь зрители гадают, сможет она талантливо увлечь зрителя или же профессионалка Мария Миронова затмит ее с легкой руки.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Мария Миронова. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 13 ноября 2022, 15:13 Источник: Телеграм-канал Марии Мироновой ✓ Надежный источник

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