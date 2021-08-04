"Пьем вино, целуемся, занимаемся сексом": обнародованы пикантные кадры с Прилучным и Мельниковой

В Интернете опубликован трейлер картины "Соври мне правду". Главные роли в эротическом триллере исполнили Дарья Мельникова, известная по сериалу "Папины дочки" и Павел Прилучный. В прокат лента выйдет уже 9 сентября.
Действия ленты разворачиваются вокруг молодой девушки, которая с возлюбленным отправляется в дом за городом. Пара хочет уединиться. Молодые люди наслаждаются обществом друг друга, но их идиллию нарушает появление младшей сестры и экс-избранника героини. Персонажей обуревают страсти. Они становятся заложниками собственных чувств. Невинный флирт провоцирует ревность и жестокость.
Судя по кадрам трейлера, в ленте много пикантных эпизодов. Как утверждают создатели фильма "Соври мне правду", в эротических сценах артисты работали без дублеров. У актрисы Дарьи Мельниковой были постельные съемки с Павлом Прилучным и Евгением Романцовым.
"Папина дочка" отметила, что впервые снималась в столь откровенном и чувственном проекте. В момент создания любовных сцен Дарья ощущала уверенность и спокойствие. Мельникова полностью доверилась режиссеру Ольге Акатьевой.
"Было всегда холодно, а мы все время красивые и раздетые пьем вино, целуемся, занимаемся сексом", – вспомнила работу над картиной "Соври мне правду" исполнительница главной роли.
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