"Крутая и сексуальная": пустившаяся во все тяжкие после развода "папина дочка" Мельникова раздвинула ноги

29-летняя актриса Дарья Мельникова нашла действенный способ держать тело в форме. Звезда сериала "Папины дочки" занимается танцами на пилоне, которые помогают развить гибкость, пластику, выносливость, чувство баланса и подтянуть контуры тела.
В личном микроблоге актриса опубликовала снимки с тренировки. Мельникова запечатлела себя на полу танцевальной студии. Дарья широко раздвинула ноги, демонстрируя бежевые туфли на платформе с высоким каблуком – стрипы. Эта обувь создана специально для танцев у шеста.
Подписчики явно не ожидали увидеть "папину дочку" в таком дерзком образе. Кто-то из интернет-обитателей заметил, что Мельникова пустилась во все тяжкие на фоне развода. Артистка отреагировала на предположение фаната опубликовав эмодзи "Радость до холодного пота".
"После развода жизнь только начинается........ ❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Первая фотка просто бомбическая! ❤️❤️❤️😍😍😍🔥🔥🔥", "Неожиданно 🔥", "Грация кошки 😄😏", "Ухххты какая крутая и сексуальная. круть", – отреагировали на смелый пост Дарьи Мельниковой пользователи Сети.
Напомним, в начале июня Дарья Мельникова сообщила, что развелась с мужем Артуром Смольяниновым. Артисты были в браке восемь лет. У пары двое сыновей. Как заявила звезда "Папиных дочек", у ее расставания с супругом не было конкретной причины.
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