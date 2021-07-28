"Я полностью пока бросила пить": у трезвой Агаты Муцениеце произошло прояснение

Год назад актриса Агата Муцениеце развелась с мужем, звездой сериала "Мажор" Павлом Прилучным. Артистка не скрывает, что очень страдала из-за разрыва. Долгое время Агата чувствовала себя несчастной, в жизни звезды не было гармонии.
Муцениеце не стала сидеть сложа руки: она решила искать пути выхода из сложившейся ситуации. Артистка принялась изучать специализированную литературу и начала "задавать Вселенной осознанные вопросы". Высшие силы не заставили Агату долго ждать. Судьба начала сводить бывшую жену Прилучного с прекрасными людьми, которые помогли Муцениеце по-другому взглянуть на многие вещи.
"Кроме того, я полностью пока бросила пить", - призналась актриса.
По словам Агаты Муцениеце, алкоголь мешает развитию и разрушает. Отказавшись от спиртого, актриса почувствовала прилив сил, похудела и посвежела. Кроме того, трезвость "прояснила мозг" звезды.
Душевные раны Муцениеце еще не затянулись, поэтому заводить новые отношения она пока не планирует. "Мое сердце разбито на мелкие осколочки", – сетует звезда. Мужчины, считает Агата, чувствуют ее нежелание сближаться и стремятся дружить.
После расставания с мужем Муцениеце пару раз пыталась построить отношения. Потерпев неудачу, Агата пришла к выводу, что крутить романы ей еще рано.
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