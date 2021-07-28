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Сериалы
"Я полностью пока бросила пить": у трезвой Агаты Муцениеце произошло прояснение

"Я полностью пока бросила пить": у трезвой Агаты Муцениеце произошло прояснение

Отказ от алкоголя помог артистке почувствовать себя лучше.
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Год назад актриса Агата Муцениеце развелась с мужем, звездой сериала "Мажор" Павлом Прилучным. Артистка не скрывает, что очень страдала из-за разрыва. Долгое время Агата чувствовала себя несчастной, в жизни звезды не было гармонии.

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Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

Муцениеце не стала сидеть сложа руки: она решила искать пути выхода из сложившейся ситуации. Артистка принялась изучать специализированную литературу и начала "задавать Вселенной осознанные вопросы". Высшие силы не заставили Агату долго ждать. Судьба начала сводить бывшую жену Прилучного с прекрасными людьми, которые помогли Муцениеце по-другому взглянуть на многие вещи.

"Кроме того, я полностью пока бросила пить", - призналась актриса.

По словам Агаты Муцениеце, алкоголь мешает развитию и разрушает. Отказавшись от спиртого, актриса почувствовала прилив сил, похудела и посвежела. Кроме того, трезвость "прояснила мозг" звезды.

Душевные раны Муцениеце еще не затянулись, поэтому заводить новые отношения она пока не планирует. "Мое сердце разбито на мелкие осколочки", – сетует звезда. Мужчины, считает Агата, чувствуют ее нежелание сближаться и стремятся дружить.

После расставания с мужем Муцениеце пару раз пыталась построить отношения. Потерпев неудачу, Агата пришла к выводу, что крутить романы ей еще рано.

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Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 28 июля 2021, 13:03 Источник: 7 Дней.ru ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость802780
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Так Муцениеце всего лишь полностью, но ПОКА бросила пить.Скоро опять будет с непременным бокальчиком в руках)
Гость803716
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я полностью пока бросила пить", - призналась актриса.

так полностью или пока ?
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