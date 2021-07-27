"Сто процентов": Муцениеце собирается рожать третьего ребенка

32-летняя актриса Агата Муцениеце призналась, что мечтает о третьем ребенке. Звезда отечественного кино и сериалов уверена, что в будущем вновь познает радость материнства. "Сто процентов", – говорит Агата о своих шансах на успех в этом вопросе.
По словам Муцениеце, она немного завидует подругами, которые "понарожали себе еще по лялечке". Агате нравится смотреть на малышей, возиться с ними. К сожалению, рядом с актрисой пака нет мужчины, которому она хотела бы подарить ребенка. На данный момент у знаменитости нет времени на личную жизнь – очень много работы. Сейчас Агата снимается в продолжении сериала "Я знаю твои секреты".
Муцениеце не считает, что рожать после 35 лет поздно. Подобные рассуждения актриса называет глупостью. Агата призвала женщин не обращать внимания на критику и общественное мнение. "Если хочется рожать — рожай", – сказала как отрезала артистка.
От брака с актером Павлом Прилучным у Агаты Муцениеце подрастает сын Тимофей, которому восемь лет, и шестилетняя дочь Мия. На прошлой неделе дети актрисы вернулись из Латвии, где проводили время с бабушкой. Агата два месяца виделась с отпрысками только по видеосвязи.
За пару летних месяцев Тимофей и Мия очень выросли. Муцениеце рассказала, что ее сын стал шире в плечах и обзавелся "мощной" шеей, между тем, несмотря на перемены во внешности, остался таким же трогательным, любящим и чувствительным ребенком.
Популярные темы форума
Что бы вы не смогли простить партнеру?
Кто занимается саморазвитием?
Симпатичная соседка
Егор Крид ведет себя как баба
Муж стал странно себя вести
Сын Шепелева просто копия Фриске