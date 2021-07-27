"Сто процентов": Муцениеце собирается рожать третьего ребенка

Актриса завидует подругам, которые нянчат младенцев.

32-летняя актриса Агата Муцениеце призналась, что мечтает о третьем ребенке. Звезда отечественного кино и сериалов уверена, что в будущем вновь познает радость материнства. "Сто процентов", – говорит Агата о своих шансах на успех в этом вопросе.

По словам Муцениеце, она немного завидует подругами, которые "понарожали себе еще по лялечке". Агате нравится смотреть на малышей, возиться с ними. К сожалению, рядом с актрисой пака нет мужчины, которому она хотела бы подарить ребенка. На данный момент у знаменитости нет времени на личную жизнь – очень много работы. Сейчас Агата снимается в продолжении сериала "Я знаю твои секреты".

Муцениеце не считает, что рожать после 35 лет поздно. Подобные рассуждения актриса называет глупостью. Агата призвала женщин не обращать внимания на критику и общественное мнение. "Если хочется рожать — рожай", – сказала как отрезала артистка.

От брака с актером Павлом Прилучным у Агаты Муцениеце подрастает сын Тимофей, которому восемь лет, и шестилетняя дочь Мия. На прошлой неделе дети актрисы вернулись из Латвии, где проводили время с бабушкой. Агата два месяца виделась с отпрысками только по видеосвязи.

За пару летних месяцев Тимофей и Мия очень выросли. Муцениеце рассказала, что ее сын стал шире в плечах и обзавелся "мощной" шеей, между тем, несмотря на перемены во внешности, остался таким же трогательным, любящим и чувствительным ребенком.