"Отношения стали слишком тяжелыми": всплыли скандальные подробности романа Прилучного и Карпович

Некоторое время назад звезды перестали скрывать свои отношения. Однако у многих до сих пор имеется множество вопросов к ним.

Все дело в том, что возлюбленные просто начали появляться вместе на публике, но комментировать роман все еще отказываются. В Сети то и дело возникают самые разные слухи: начиная от серьезного разлада пары, заканчивая беременностью актрисы. Правду знают лишь сами артисты. Популярный астролог Тиана Атлас решила разобраться, что происходит между звездами.

Она отметила, что планета Плутон с рождения усиливает и так невероятно мощный энергетический потенциал Павла Прилучного. Из-за этого он – человек властный, стремящийся доминировать в любых жизненных ситуациях и управлять другими людьми. По словам эксперта, актеру хочется быть с легкой на подъем девушкой, которая была бы готова радовать его каждый день. По ее мнению, не каждая женщина способна на такое, поэтому он и выбирает своих творческих коллег.

Астрологу показался интересным тот факт, что Мирослава Карпович, как и Агата Муцениеце, родилась первого марта. Однако это не может говорить об их схожести, так как знаменитостей разделяет разница в три года. Несмотря на прирожденное стремление бывшей жены Павла принять и понять все, ее ограничивает Сатурн. "Отношения стали тяжелыми", – полагает астролог. Она считает, что "душевное тепло" экс-возлюбленных давно угасло, и его больше не вернуть.

Совместимость Мирославы Карпович и Павла Прилучного Тина Атлас назвала "логичной". По ее мнению, сексуальная страсть в их тандеме будет присутствовать всегда. Она утверждает, что назвать актрису разлучницей нельзя, так как тот период в жизни артиста и так должен был стать временем перемен. "Если не она, нашлась бы другая", – отрезала эксперт.

