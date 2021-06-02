Скоро в роддом: Арзамасова из "Папиных дочек" показала подросший живот

В конце апреля Лиза Арзамасова и Илья Авербух сообщили о грядущем пополнении в семье. Актриса и фигурист записали видеопризнание и опубликовали его в соцсетях. Знаменитости не скрывали своего счастья.
С тех пор Арзамасова откровенно рассказывает о том, как проходят ее дни в ожидании малыша. Например, знаменитость внезапно затосковала по стройной фигурке, которая была у нее до беременности. По словам артистки, этим летом ей придется носить только просторные наряды, а о коротких юбках и топиках надо пока забыть.
Кроме того, Лиза заметила изменение эмоционального фона. Из-за гормонов звезда сериала "Папины дочки" всегда находится в приподнятом настроении. Артистка понимает, что это состояние эйфории может закончится в любой момент. Арзамасова вспомнила, что нечто подобное испытывала в подростковом возрасте, когда ощущение счастья внезапно сменялось унынием.
Накануне в "Сторис" личного микроблога актриса опубликовала свежее видео. Лиза Арзамасова сняла свое отражение в зеркале лифта. В кадре "папина дочка" приплясывает под ритмичную музыку и демонстрирует заметно подросший живот. Судя по всему, до поездки в роддом осталось не так уж много времени.
Как писали "Дни.ру", Лиза Арзамасова и Илья Авербух стали мужем и женой 20 декабря 2020 года. У супругов большая разница в возрасте – более 20 лет. Для звезды сериала "Папины дочки" ребенок будет первым. У фигуриста уже есть взрослый сын Мартин, от предыдущего брака.
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