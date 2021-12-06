Влюбленная Акиньшина бросилась вслед за Козловским: ни на шаг не отходила

Актриса сериала "Беспринципные" полетела за избранником в Великобританию.

Накануне, 5 декабря, в Лондоне назвали лауреатов международной кинопремии "Золотой единорог". В рамках мероприятия в старейшем театре британской столицы Theatre Royal Haymarket прошел спектакль "Буря и Единорог". Главную роль в постановке, основанной на работе Уильяма Шекспира "Буря", исполнил российский актер Данила Козловский.

Ради кинопремии Козловский оставил все дела в Москве. По словам артиста, на "Золотой единорог" он всегда приезжает с большим удовольствием, ведь благодаря этой площадке международный зритель может познакомиться с киноработами из России. Кроме того, Данила очень обрадовался возможности стать частью театральной жизни Лондона.

Ради Данилы Козловского в Великобританию приехала Оксана Акиньшина. 34-летняя звезда сериала "Беспринципные" забыла обо всем и бросилась вслед за возлюбленным. На церемонии закрытия "Золотого единорога" Оксана ни на шаг не отходила от Данилы, позируя вместе с ним фотографам. Даже наряды для выхода в свет знаменитости выбрали сходных оттенков – оба были в черных брючных костюмах.

Напомним, более года назад общественность заподозрила роман между Оксаной Акиньшиной и Данилой Козловским. Знаменитости никак не комментировали слухи об интрижке, однако в октябре 2021 года вместе появились на свадьбе режиссера Романа Прыгунова. На мероприятии Оксана и Данила недвусмысленно дали понять, что являются влюбленными.