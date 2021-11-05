Обязан своим успехом: празднующий Прилучный показал главную в своей жизни женщину

5 ноября Павлу Прилучному исполняется 34 года. Отмечать собственный день рождения актер не любит. Знаменитость считает, что это прежде всего праздник его матери – хореографа Любови Юрьевны Прилучной.
В личном инстаграм-аккаунте Павел поблагодарил родителей за то, что подарили ему жизнь – "увлекательную и нелегкую". Прилучный считает свое детство счастливым. По словам артиста, его мать многое сделала для каждого из своих детей. Актер "Мажора" уверен, что своим успехом он обязан именно родительнице.
Актер показал снимки из личного архива. На одном из них Павел позирует у новогодней елки с главной в своей жизни женщиной – с мамой. На другом фото Прилучный запечатлен с родителями, старшим братом и сестрой.
Напомним, отец Павла Прилучного, Валерий Дэль, был профессиональным боксером. Когда артисту было 13 лет, его родитель скончался. После трагедии материальное положение семьи значительно ухудшилось. Павлу пришлось взять на себя заботу о матери и сестре – старший брат Прилучного к тому моменту уже женился и проживал отдельно. Актер зарабатывал мойкой машин и ведением свадеб.
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