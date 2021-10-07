Жил на два дома?: Прилучный рассекретил еще одну "семью"

Звезда сериала "Мажор" спровоцировала переполох среди своих поклонников. В личном микроблоге знаменитость показала снимок, который вызвал массу вопросов у пользователей Сети.
В кадре Павел Прилучный позирует с певицей Натальей Ионовой, более известной под псевдонимом Глюк'оZа, и ребенком подросткового возраста. "Папа, мама, сын", – заявил актер в подписи.
Публикацию артист сопроводил несколькими хештегами, из которых становится ясно, что Прилучный запечатлен на фото с киносемьей. Сейчас артист снимается в сериале "Любовницы: ответный удар" режиссера Елены Хазановой. Видимо, Наталья играет жену героя Павла, а парнишка исполняет роль сына.
В комментариях к публикации суматоха. Не все пользователи Сети обратили внимание на хештеги. Шокированные подписчики решили, что Прилучный и Ионова рассекретили общего ребенка. Дескать, артист жил на две семьи.
"Это типо фильм? Или реально семья? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А что они вместе?", "Вы с Наташей хорошо смотритесь, кста..😂", "Сын похож", – рассуждают обитатели Интернета.
Напомним, в середине 2020 года Павел Прилучный развелся с актрисой Агатой Муцениеце. В этом браке артист прожил девять лет. У Агаты и Павла двое детей. Сейчас, по слухам, актер встречается со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович. Как писали "Дни.ру", на недавней премьере Мирослава и Павел сторонились друг друга.
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