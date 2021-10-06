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Сериалы
"Разбежались по разным углам": Прилучный и Карпович начали сторониться друг друга

"Разбежались по разным углам": Прилучный и Карпович начали сторониться друг друга

Павел Прилучный с коллегой стараются не афишировать свой роман, но его уже не скрыть. На публике пара ведет себя так, будто бы между ними только профессиональные отношения.
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Актеры пришли вместе на премьеру сериала "В клетке-2". Павел Прилучный и Мирослава Карпович держались подальше друг от друга. Влюбленные даже не сделали общих снимков в этот вечер, разбежавшись по разным углам, передает РИА ФАН.

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 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

 Мирослава Олеговна Карпович

Мирослава Олеговна Карпович актриса

Судя по всему, артисты переживали из-за большого внимания, которое было устремлено на них. Перед камерами они предстали отдельно друг от друга.

Напомним, Павел Прилучный расстался с женой Агатой Муцениеце с громким скандалом. Знаменитость заявила, что муж злоупотреблял спиртным и поднимал на нее руку. Понадобилось довольно много времени, чтобы экс-супруги смогли начать спокойно общаться друг с другом.

Как писали "Дни.ну", звезду сериала "Папины дочки" называли разлучницей. Ходили слухи, что Павел Прилучный начал встречаться с Мирославой Карпович еще до того, как развелся с супругой. Ранее артист пооткровенничал на интимную тему, озвучив свои предпочтения в сексе.

Выяснилось, что актер в этом отношении консерватор. Он заявил, что может обойтись с партнершей без экспериментов в постели. Для него – душевная составляющая близости. Отметим, что Павел Прилучный крайне резко делится деталями личной жизни.

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Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 октября 2021, 10:46 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
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