"Разбежались по разным углам": Прилучный и Карпович начали сторониться друг друга

Актеры пришли вместе на премьеру сериала "В клетке-2". Павел Прилучный и Мирослава Карпович держались подальше друг от друга. Влюбленные даже не сделали общих снимков в этот вечер, разбежавшись по разным углам, передает РИА ФАН.
Судя по всему, артисты переживали из-за большого внимания, которое было устремлено на них. Перед камерами они предстали отдельно друг от друга.
Напомним, Павел Прилучный расстался с женой Агатой Муцениеце с громким скандалом. Знаменитость заявила, что муж злоупотреблял спиртным и поднимал на нее руку. Понадобилось довольно много времени, чтобы экс-супруги смогли начать спокойно общаться друг с другом.
Как писали "Дни.ну", звезду сериала "Папины дочки" называли разлучницей. Ходили слухи, что Павел Прилучный начал встречаться с Мирославой Карпович еще до того, как развелся с супругой. Ранее артист пооткровенничал на интимную тему, озвучив свои предпочтения в сексе.
Выяснилось, что актер в этом отношении консерватор. Он заявил, что может обойтись с партнершей без экспериментов в постели. Для него – душевная составляющая близости. Отметим, что Павел Прилучный крайне резко делится деталями личной жизни.
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