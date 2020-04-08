Получилась после поездки в Венгрию: Зудина отпраздновала 14-летие дочери от Табакова

О том, что дочери Олега Табакова исполнилось 14 лет, рассказала Марина Зудина. "7 апреля. Благовещение Пресвятой Богородицы. День Рождения моей дочери Марии. Ей 14 лет , и впереди целая жизнь! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написала звезда сериала "Содержанки" в личном "Инстаграм".
Артистка устроила отпрыску небольшое торжество в загородном доме друзей. В "Сторис" Марина показала, как Мария задувает свечи на торте, а после получает поздравления.
Коллега Марины Зудиной Дарья Мороз в комментариях к публикации ославила несколько теплых слов в адрес девочки. "Поздравляю вас обеих♥️♥️♥️♥️♥️", – написала артистка. К ней присоединилась возлюбленная юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова: "С Днем рождения, Марию и с чудом рождения прекрасную маму Марину! ✨".
"Извините, вспомнила, как Олег Павлович радовался, что она родилась. Вспоминал о поездке, по-моему в Крым, "благодаря которой получилась Маша")", – написала Марине Зудиной одна из поклонниц. "В Венгрию...))!" – поправила фанатку артистка.
Напомним, Мария Табакова – поздний и очень желанный ребенок. Девочка родилась, когда ее маме был 41 год, а папе – 71. Марина Зудина признавалась ранее, что мечтала родить к юбилею мужа, но судьба решила иначе. Напомним, сериал "Содержанки" можно смотреть онлайн на видеоплатформе START.
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