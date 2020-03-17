"У нас был человеческий контакт": известный актер отвлек Зудину от горестных мыслей о Табакове

Актриса Марина Зудина призналась, что снимать первый сезон сериала "Содержанки" было нелегко. Для нее и для режиссера Константина Богомолова это было время больших перемен.

В многосерийной драме "Содержанки" Марина Зудина играет супругу высокопоставленного чиновника Милу. Съемки первого сезона картины проходили с середины сентября до середины декабря 2018 года. В тот период Марина Зудина переживала личную трагедию: 12 марта 2018-го умер ее супруг, легендарный актер и режиссер Олег Павлович Табаков.

Черная полоса, по словам знаменитости, в тот период была и у режиссера "Содержанок" Константина Богомолова. "Это достаточно тяжелый был период. Для него – потому что он тогда ушел уже из МХАТ. И для меня был тяжелый период, и для многих, кто с ним работал", – сказала Марина.

Зудина поведала, что первое время на площадке ощущала себя как бы отдельно от остальных. Артистке было не по себе из-за того, что она значительно старше большинства коллег. "Мы не понимали, как друг с другом общаться, ведь мы люди с разным жизненным опытом, в том числе эмоциональным", - отметила звезда сериала "Содержанки".

Марина Зудина подчеркнула, что у нее были замечательные партнеры – Сергей Бурунов и Александр Кузнецов, но они оба очень закрыты, всегда сами по себе. Между тем знаменитость много общалась с художником картины Ларисой Ломакиной, с которой ранее работала в театре, а также с Александром Збруевым.

Коллега по цеху, судя по всему, отвлекал артистку от горьких мыслей о Табакове. "С ним у нас был человеческий контакт еще до начала съемок", – поведала звезда сериала "Содержанки". Зудина отметила, что Збруев еще до совместной работы ходил на ее спектакли, а она смотрела его театральные работы, сообщает Teleprogramma.pro.