Дарья Мороз о публичном провале: Мне до слез обидно

Очередной выпуск танцевального шоу вышел на экраны минувшим вечером на телеканале "Россия 1". Дарья Мороз появилась в образе королевы Франции Марии Антуанетты. По итогам зрительского голосования звезда сериала "Содержанки" и ее партнер набрали малое количество баллов. На этом их участие в проекте завершилось.
Мороз и Герасимов все же станцевали. Под звуки арии из оперы "Ринальдо" Георга Фридриха Генделя они исполнили вальс.
Ведущий шоу "Танцы со звездами" Андрей Малахов назвал вылет Дарьи Мороз и Святослава Герасимова "вселенской несправедливостью". Шоумен отметил, что для звезды сериала "Содержанки" участие в проекте было важным шагом к тому, чтобы показать себя в другом качестве: быть в глазах зрителя не продюсером и артисткой, а просто красивой девушкой.
Член жюри Егор Дружинин тоже взял слово. Он похвалил актрису за прилежность, талант и старание. Танцор отметил, что не понимает зрителей и с их выбором не согласен. Дружинин признался, что хотел бы увидеть Дарью и Святослава в других выпусках.
Дарья Мороз досады не скрывала. В "Инстаграм" знаменитость опубликовала запись репетиции номера для "Танцев со звездами". "Скажу только, что мне до слез обидно…" – написала артистка. Сериал "Содержанки" можно смотреть онлайн на видеосервисе START.
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