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Сериалы

Страстные любовники: Прилучный и Муцениеце появятся вместе после заявления о разводе

Павел Прилучный. Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com.
Популярный актер Павел Прилучный скоро появится на телеэкранах в сериале "В клетке". Вероятно, на фоне скандального развода артиста рейтинги картины будут зашкаливать, тем более, что его пока еще жена, Агата Муцениеце, тоже играет в фильме.
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"Нам хотелось сделать очень правдивое кино. Если драться, то драться, если ругаться, то ругаться. Снять настоящую жизнь, без обмана", - говорит Павел Прилучный о многосерийной драме.

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Павел Валерьевич Прилучный актер

 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

В теленовелле артист не только сыграл главную роль, бойца ММА по прозвищу Волчок, но и выступил в качестве продюсера. Сериал "В клетке" смонтирован в двух версиях – для Интернета и телеэфира. Чем эти варианты друг от друга отличаются – пока неизвестно, возможно, в Сети фильм показали без цензуры.

Стоит отметить, что Муцениеце, досталась роль бывшей возлюбленной героя Прилучного. Интересно, что персонаж Павла будет стараться завоевать расположение экс-зазнобы. На "Ютуб" можно нати много промо-роликов теленовеллы с откровенным содержанием: в кадре Агата и Павел изображают страстных любовников.

В центре сюжета – отец и сын, в прошлом они оба участники боев без правил. Сергей Евдокимов, его играет Павел Прилучный, только вышел из тюрьмы. Его отец, Александр Евдокимов, вынужден бежать из Москвы, где был настоящей звездой единоборств. Вместе мужчины возвращаются на малую родину в Калининград. С Евдокимовым-старшим переезжает его любовница Вера. Избранница героя – предприимчивая дама, которая, желая заработать, готова влиться в мир подпольных коммерческих боев.

За семь лет, что отец и сын отсутствовали, в городе все изменилось. Мать Сергея окончательно спилась, а экс-возлюбленная не хочет разговаривать с ним, сообщает НТВ.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что звезды российских сериалов Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся. Бывшие влюбленные решили остаться друзьями ради детей – у артистов подрастают сын Тимофей и дочь Мия.

4 марта 2020, 18:09
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