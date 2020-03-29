"Татарский гламур": Мороз в наряде отца объявила о смене имиджа

Звезда сериала "Содержанки" Дарья Мороз отправилась за город. Артистка проводит выходные в доме отца, режиссера Юрия Мороза.

В интимной обстановке Дарья решила забыть о макияже и нарядах. Она облачилась в спортивный костюм и чапан – кафтан, одежду популярную в Центральной Азии.

Общаясь с поклонниками в "Инстаграм", звезда сериала "Содержанки" призналась, что теплая накидка принадлежит ее родителю. Также артистка рассказала, что собирается сменить имидж: она отращивает волосы.

Свой внешний вид Дарья Мороз запечатлела на фото. Снимок знаменитость подписала коротко: "Гламур отдыхает…Во всех смыслах".

Фанаты отметили, что даже без макияжа и гламурных нарядов Мороз выглядит великолепно. "Татарский гламур😂👌🏻💪Тоже такой хочу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Не боится быть не очень красивой👏👏👏👏", "Даша, Вы красотка❤️ Давно мотивируюсь об Вас🔥 Спасибо🙏", "Такая уютненькая 👍🏻👍🏻😊😊", "Какой же серверный и холодный у вас психотип , но какая горячая и темпераментная внутри 💎❤️💎", "Так по домашнему. Настоящая. 👍", "Даша, Вы великолепны во всех обрпзах", – отмечали пользователи Сети.

Напомним, в недавнем интервью звезда сериала "Содержанки" поведала, что телеведущая Ксения Собчак не являлась причиной ее разрыва с мужем, режиссером Константином Богомоловым. Дарья и Константин расстались задолго до того, как в жизни кинематографиста появилась Ксения.