"Развели, как последнюю дуру": Собчак оказалась жертвой Богомолова и Мороз

Недавно Дарья Мороз дала интервью, в котором прямо сказала, что развод с Константином Богомоловым произошел раньше, чем тот закрутил роман с Ксенией Собчак. Более того, по ее словам, это никак не отразилось на их совместной работе. "После расставания ничего в этом смысле не изменилось. Я сыграла в нескольких его спектаклях и снялась в "Содержанках". Как работали, так и работали", – отметила Дарья Мороз.
Лена Миро обратила внимание на то, что якобы после того, как режиссер начал встречаться с гламурной блондинкой, "нашлись продюсеры-деньги-спонсоры". А еще ей показалось странным, что среди множества хороших актрис Богомолов взял на главную роль именно Мороз.
"Как мне кажется, вывод тут напрашивается сам собой – Собчак просто развели как последнюю дуру. Есть Бонни, есть Клайд, а есть тупая жертва-лошадь (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – убеждена Лена Миро. Она считает, что Константин и Дарья не так просты, как кажутся на первый взгляд.
"Богомолов залез на Собчак. Получил театр и сериал. Элитную квартиру, в которую Ксению не пускают. А пользуется всем этим – угадайте, кто? – ну конечно же, Дарья!" – заявил блогер у себя в "Живом журнале". При этом Лена Миро высказала уверенность, что, как только Константин Богомолов совсем освоится, то бросит Ксению Собчак ради куда более привлекательной женщины. "Или на старости лет вернется в показанное всей стране лоно Дарьи", – предложила и такое развитие событий Лена Миро.
Кстати, ранее появилась информация, что Ксения Собчак ждет ребенка. Поводом для обсуждений послужили кадры из новой передачи телеблондинки на Первом канале, где якобы у нее виднеется живот. Если это правда, то для Ксении это будет второй ребенок. От актера Максима Виторгана Собчак воспитывает сына Платона.
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