"Я лежу под простынкой": показавшая бюст Зудина о съемках в эротических сценах

В одном из новых эпизодов многосерийной драмы вдова Олега Табакова была задействована в постельной сцене с Александром Кузнецовым. Появление полуобнаженной 54-летней Зудиной стало резонансным. Поклонники сериала "Содержанки" активно обсуждали пышную грудь знаменитости, промелькнувшую в кадре.
О съемках в пикантной теленовелле Марина Зудина поведала, общаясь со зрителями в рамках фестиваля "Утро Родины", который проходит в Южно-Сахалинске. "В первом сезоне я лежу под простынкой и не обнажаюсь, разве что спина мелькает в кадре", – сказала любопытным поклонникам звезда.
Во второй части проекта, по словам артистки, у нее есть "в меру раздетые сцены", однако она не играла в слишком откровенных эпизодах. Марина отметила, что на площадке и без нее было кому показать тело, дескать, вся нагрузка легла на плечи других ее коллег.
Отметим, что многосерийная драма, шоуранером которой выступает Константин Богомолов, известна обилием ненормативной лексикой и эпизодами 18+. Между тем "Содержанки" представлены в конкурсной программе фестиваля "Утро Родины". Фильм поборется за спецнаграду – приз зрительских симпатий, сообщает astv.ru.
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