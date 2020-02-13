Дарья Мороз осталась без голоса

Дарья Мороз пожаловалась, что перед спектаклем у нее пропал голос. Актрисе все равно пришлось выйти на сцену.

Актриса Дарья Мороз в последнее время замечена во множестве проектов. Так, 36-летняя заслуженная артистка России снялась в продолжении нашумевшего сериала "Содержанки", играет сразу в трех в спектаклях театре Чехова – "Идеальный муж", "Мужья и жены" и "Карамазовы". Перед очередной постановкой последнего у Мороз случилось неприятное – пропал голос.

"Вчера ушёл голос.. По-английски и без причины. Я не орала даже. А он ушёл. Просто вдруг исчез..

Не буду даже пытаться рассказать КАК я сыграла КАРАМАЗОВЫх.. Даже утешительные партнёрские "это очень секс" меня не утешали (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред)", – пишет Мороз в своем инстаграм-аккаунте.

Поклонники тут же начали поддерживать актрису. Софья Эрнст, ее коллега из "Содержанок", посоветовала Мороз выспаться как следует.

И правда. Несколько месяцев назад Дарья Мороз жаловалась на свой плотный график. Артистка не была в отпуске уже три года, три месяца работала без выходных, играет в спектаклях после 12-часовой смены.

При этом у актрисы растет дочь – 9-летняя Аня. Она старается уделять ей как можно больше внимания. Ребенка Дарья родила от режиссера Константина Богомолова, за которым была замужем восемь лет. Сейчас она находится с ним в дружеских отношениях.