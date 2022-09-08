Стартовал прием заявок на льготное участие в парфюмерно-косметической выставке InSharmExpо

Стоцкая рассказала о доходах Шнуров о возвращении Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

"Я ушла из дома": замученная изменами мужа Подольская поставила точку
Свеча Заворотнюк погасла: семья "прекрасной няни" тайно ликует
Вновь муж и жена: окрыленная Климова с бывшим сообщили радостную новость
Грядет большой распил: покойный Горбачев оставил близким несметные богатства
партнеры
Четверг
8 сентября
Лента новостей
18:43
"Та еще шкура продажная": сидящему на шее у Боярской изменщику Матвееву прописали в челюсть
18:01
"Каюсь": распятую за грехи Пугачеву сдали с потрохами
17:28
"Классное общение": Дмитриенко откровенно о романе с фигуристкой Валиевой
17:05
Сенсация! Депп и Джоли зарегистрировали брак в Санкт-Петербурге
16:41
"Не узнать": зверски разодранную красотку из "Уральских пельменей" нашли с перекошенным лицом
16:01
"Все напоказ": интимные ласки Алферовой и Бероева сняли на камеру
15:08
"В интересном положении": Раздувшуюся до безобразия Бузову отправили в роддом
14:47
Вдова подарила: вещи покойного Жванецкого теперь носит Гришаева
14:36
Родня покойной жены-миллионерши не пустила на похороны вцепившегося в деньги Шаляпина: Он отравил
14:34
Стильно и незаметно: округлившаяся Собчак вышла в свет в одежде для беременных
14:01
"Совсем разум потеряла" выкатившая грудь Королева довела народ до блевоты
13:41
Измученная Подольская после бурной ночи вывалила свои порванные дыры: Аж трусы забыла надеть
13:34
"Ходили в ресторан и кино": после клизмы Шаляпин рассекретил близкую связь с Киркоровым
13:24
В США? Охамевшего Агутина заподозрили в бегстве из России
12:48
Захлебнулась: Тело бледной как смерть Толкалиной всплыло на поверхность
12:29
Новый айфон появится в продаже и в России
11:58
Столичные девелоперы заработали 137 млрд
11:55
Недавно родившую певицу Монеточку объявили в розыск
11:51
Киркоров взорвался из-за стелющейся ковром перед Россией Пугачевой
11:49
"Там засос": Молодящуюся пенсионерку Лолиту отшлепали до черноты под жуткие стоны
11:25
Жителя Орехово-Зуево поймали за выращиванием конопли в теплице
11:04
"Вместе стояли как пара": Козловский и Акиньшина попались на совместном отдыхе после слухов о романе
10:52
Нежно держит за ручку: Бросившего жену Малахова застукали с шикарной блондинкой
10:04
Победитель шоу "Голос" может стать бомжем из-за долга в 17 миллионов рублей
09:50
"Моих двоих взрослых детей": Разбитая смертью Максакова лишилась самого дорогого
09:35
Ивестиции в недвижимость: как сберечь свои деньги
09:15
Высокие потолки и серая плитка: Дочь Маликова показала роскошную квартиру в центре Москвы
09:08
"Россия – кормилица": Варвара объяснила возвращение уехавших звезд на родину
08:55
Толпа народа и цветы: Состоялось прощание с 76-летним Петросяном перед похоронами
08:33
"Проституточка и брутальный гопник": на Прилучного прилюдно вылили ушат помоев
08:17
Не хуже примадонны Пугачевой и императрицы Аллегровой: назван высокий титул Максаковой
05:57
"Любимый": нацепившая старческое барахло Загитова прилипла к знойному красавцу
04:16
Список домов-долгостроев снова вырастет
02:06
Квартиры в Новой Москве подорожали на 20%
00:03
День Натальи Овсяницы: что нельзя делать 8 сентября
22:03
В Нижнем Тагиле пьяный водитель сбил женщину на пешеходном переходе
21:07
Под Новосибирском столкнулись легковушка и автоцистерна
20:36
"Сомнений нет": заговорили об интересном положении Риты Дакоты
19:58
Во Владимирской области рабочий угнал машину бригадира и попал в аварию
19:51
"Надо узаконить отношения": Ивлеева сделала заявление после отдыха с Элджеем
19:01
"Заткнись!": Бородина высказалась о жизни Тилляевой
17:22
Обиженная Рудковская угрожает Тюльпановой
16:42
"Приспособленцы": дети Пугачевой и Галкина спустили огромную сумму
15:50
Без одежды во всех ракурсах: выскочившая замуж дочь Толкалиной поработала на камеру
15:05
В Подмосковье таксист с трупом в багажнике устроил гонки с полицией
14:50
На шестом месяце: мечтающая о дочке Успенская добилась своего
14:40
"Умер": Разбитая смертью Муцениеце сообщила об уходе Прилучного
14:33
Как пенсионеру получить ипотеку
14:16
Тающий ледник в Антарктиде может затопить Петербург
13:33
Потеряла рассудок и умерла в одиночестве на острове: что стало со звездой "Большой перемены" Богуновой
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Его не стало": Умирающий наставник "Голоса" Корнелюк отказался от медицинской помощи
Толпа народа и цветы: Состоялось прощание с 76-летним Петросяном перед похоронами
На шестом месяце: мечтающая о дочке Успенская добилась своего
Неудачная пластика? 71-летний Серов вынужден прятать лицо
"Проституточка и брутальный гопник": на Прилучного прилюдно вылили ушат помоев
Изуродованная раком Вайкуле показала кожу: Черное пятно
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Пресс-релизы
Стартовал прием заявок на льготное участие в парфюмерно-косметической выставке InSharmExpо

Стартовал прием заявок на льготное участие в парфюмерно-косметической выставке InSharmExpо

С 26 по 29 октября в выставочном центре "Крокус Экспо" в Москве пройдёт международная выставка InSharmExpo. Мероприятие посетят крупнейшие игроки бьюти-отрасли, свое участие уже подтвердили международные поставщики из Кореи, Китая, Турции, Казахстана и других стран. Компаниям, прошедшим конкурсный отбор, будет доступна возможность представить свою продукцию на стенде Минпромторга России. Это поможет повысить узнаваемость брендов, найти новых клиентов, обменяться опытом, выстроить эффективную кооперацию с производителями сырья и упаковки, а также найти потенциальных инвесторов.
поделиться

К участию в конкурсном отборе приглашаются отечественные малые и микропредприятия производители следующих категорий парфюмерно-косметической продукции:

  • средства гигиены полости рта;
  • парфюмерия;
  • пеномоющая продукция;
  • декоративная косметика;
  • уходовая косметика.

По итогам конкурса Совет по развитию парфюмерно-косметической промышленности Российской Федерации утвердит перечень компаний, чья продукция будет представлена на стенде Минпромторга России в рамках выставки InSharmExpo.

Подать заявку на участие в конкурсном отборе можно до 18 сентября 2022 г. по электронной почте arkadevain@minprom.gov.ru (в теме письма указать "Иншарм – конкурсный отбор").

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Фото: Пресс-служба
8 сентября 2022, 18:43
8 сентября 2022

Стартовал прием заявок на льготное участие в парфюмерно-косметической выставке InSharmExpо

1 сентября 2022

Чем современные столичные новостройки отличаются от старой застройки

Почему новые дома лучше "вторички"

25 августа 2022

Кровати нестандартных моделей теперь заказать проще

9 августа 2022

Рассчитать страховку ОСАГО на сайте Тинькофф

5 августа 2022

ООО "МСК": быстрый и эффективный вывоз строительного мусора в Москве

ООО "МСК" – лидер в сфере утилизации отходов

28 июля 2022

Церемония награждения международной премии "Лотос" состоится 31 июля

Она пройдет в Golden Palace

29 июня 2022

Витамины круглый год: сушка для фруктов и овощей Starwind SFD0501

28 июня 2022

Что такое CVC/CVV на карте и всегда ли код присутствует на пластике

23 июня 2022

Фестиваль прогрессивной рок-музыки SandlerFest: русская классика, мировой флешмоб и глобальный трибьют с симфоническим оркестром

Событие пройдет с 2 по 3 июля 2022 года в "Зеленом театре" и Доме культуры на ВДНХ

1 июня 2022

5 популярных площадок для продажи товаров и услуг в Рунете

Рассмотрим преимущества и недостатки каналов электронной торговли

загрузить ещё

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Толпа народа и цветы: Состоялось прощание с 76-летним Петросяном перед похоронами

Проводили с почестями
Шоу-бизнес

"Не узнать": зверски разодранную красотку из "Уральских пельменей" нашли с перекошенным лицом

Подписчики в шоке
Шоу-бизнес

Стильно и незаметно: округлившаяся Собчак вышла в свет в одежде для беременных

Теледива заинтриговала
Шоу-бизнес

"Совсем разум потеряла" выкатившая грудь Королева довела народ до блевоты

Непристойный вид

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года
Никаких свадеб и никакого риска! Володина предупредила россиян об осеннем коридоре затмений
Гороскоп на неделю с 29 августа по 4 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 22 по 28 августа 2022 года

Здоровье

Пандемия отступает: назван регион России со стремительным снижением заболеваемости ковидом
Ситуация ухудшится: россиян предупредили о резком росте смертности от ковида
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1830 человек
В России за сутки выявили 46 321 случай коронавируса

Спорт

Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу
Знаменитый боец арестован за вождение в нетрезвом виде
"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу

Регионы

Сенсация! Депп и Джоли зарегистрировали брак в Санкт-Петербурге
В Подмосковье таксист с трупом в багажнике устроил гонки с полицией
"Начали хоронить": раскопки древнего исчезнувшего города стартовали под Серпуховом
На Байкале произошло землетрясение
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+