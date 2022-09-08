Стартовал прием заявок на льготное участие в парфюмерно-косметической выставке InSharmExpо

С 26 по 29 октября в выставочном центре "Крокус Экспо" в Москве пройдёт международная выставка InSharmExpo. Мероприятие посетят крупнейшие игроки бьюти-отрасли, свое участие уже подтвердили международные поставщики из Кореи, Китая, Турции, Казахстана и других стран. Компаниям, прошедшим конкурсный отбор, будет доступна возможность представить свою продукцию на стенде Минпромторга России. Это поможет повысить узнаваемость брендов, найти новых клиентов, обменяться опытом, выстроить эффективную кооперацию с производителями сырья и упаковки, а также найти потенциальных инвесторов. поделиться К участию в конкурсном отборе приглашаются отечественные малые и микропредприятия производители следующих категорий парфюмерно-косметической продукции: средства гигиены полости рта;

парфюмерия;

пеномоющая продукция;

декоративная косметика;

уходовая косметика. По итогам конкурса Совет по развитию парфюмерно-косметической промышленности Российской Федерации утвердит перечень компаний, чья продукция будет представлена на стенде Минпромторга России в рамках выставки InSharmExpo. Подать заявку на участие в конкурсном отборе можно до 18 сентября 2022 г. по электронной почте arkadevain@minprom.gov.ru (в теме письма указать "Иншарм – конкурсный отбор"). КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Фото: Пресс-служба 8 сентября 2022, 18:43