Konik Film Festival 2020 подвел итоги

23 августа на территории арт-кластера "Красный Октябрь" в клубе "Эллинг" состоялась церемония закрытия IX Российского фестиваля короткометражных фильмов KONIK, который проходит при поддержке Правительства Москвы, Департамента культуры города Москвы, Союза кинематографистов РФ и Министерства культуры РФ.

В этом году номинантов судили по традиции сильнейшие специалисты российской киноиндустрии: сценарист и продюсер Алексей Петрухин, актер театра и кино Андрей Смоляков, художник театра и кино Сергей Февралёв, кинооператор Максим Трапо и кинорежиссер Петр Буслов.

Победители номинаций



Специальный приз жюри: "Новый год", режиссер Георгий Тесля-Герасомов

Приз за лучшую работу режиссера: "Соня любит, Соня не любит", режиссер Наташа Беляева

Приз за лучшую работу оператора: "Соня любит, Соня не любит", оператор Костя Иванов

Приз за лучший сценарий: "Один день из жизни Насти", автор сценария Дмитрий Суворов

Приз за лучшую женскую роль: "Снегурочка", в роли Снегурочки Катерина Беккер

Приз лучшую мужскую роль: "Про снежинки", в роли друга из деревни Кирилл Каганович

Приз за лучший актерский дуэт: "Моя мама (не) самая лучшая", в роли матери Евдокия Германова, в роли дочери Вероника Тимофеева

Приз за лучшую работу художника-постановщика: "Покоряя мечты", художник Светлана Бармина

Приз за лучшую работу художника по костюмам: "Новый год", художник по костюмам Екатерина Соколовская

Приз за лучший монтаж: "Моя мама(не) самая лучшая", режиссер монтажа Чучка Гелиос

Приз Оргкомитета фестиваля KONIK: "Сцены у моря", режиссер Оксана Дегтярева

Главный приз фестиваля единогласным решением жюри ушел фильму с говорящим за себя названием "Покоряя мечты" режиссера Павла Палехина. Президент Группы "Гута", партнера кинофестиваля, Алексей Анатольевич Харин вручил победителю специальный приз - авторскую шоколадную ручную работу – копию Павла, выполненную в единственном экземпляре Владимиром Коннэ – лучшим шоколатье России и художником Фабрики "Красный Октябрь".

В церемонии награждения также приняли участие друзья KONIK FILM FESTIVAL и члены жюри прошлых лет: кинорежиссер Владимир Котт, актер Михаил Богдасаров, кинопродюсер Илья Шерстобитов, режиссер и продюсер Максим Воронков и актер Александр Ряполов.

Стать зрителем церемонии мог любой желающий, присоединившись к онлайн-трансляции в группе фестиваля в социальной сети VK и на Смотри Mail.ru: https://smotri.mail.ru/live, съемки которой были организованы командой ZABIYAKA RECORDS. Также в рамках кинофестиваля 22 и 23 августа прошли прямые трансляции Cinepromo Public Talks на тему "Кино и Урбанистика" с представителями российской кино– и медиаиндустрии, урбанистами, архитекторами, PR-специалистами. Записи можно посмотреть на Смотри Mail.ru.

Напомним, что в этом году бесплатные кинопоказы в рамках фестиваля на протяжении пяти дней прошли на четырех московских площадках: Сад им. Н.Э. Баумана, ПКиО "Бабушкинский", ПКиО "Фили", Подсолнухи Art&Food. А также в городах: Брянск – Караоке-клуб ФАСОЛЬ, Ялта – Кинотеатр "Посольство Российской империи" и даже Токио – Студия Chepolinko.

KONIK FILM FESTIVAL также поддержали: Национальный фонд поддержки правообладателей, Центр короткометражного кино "МОТОР", Группа "ГУТА", арт-кластер "Красный Октябрь", Центр спорта и здоровья SAVOY, Ресторан "Берлускони" и ирландский паб Harat's.