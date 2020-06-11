Как прошел первый день Global Talents Digital

10 июня прошел первый день Global Talents Digital. Это первый в мире международный гибридный fashion-проект в онлайн-формате, который совместил реальные дизайнерские коллекции с цифровыми.



На протяжение двух дней 10 и 11 июня виртуальные и реальные модели представляют новые коллекции. Виртуальные инстаграм-звезды показывают собственные digital-коллекции. 50 участников из 20 стран представляют свои коллекции и работы в нестандартном формате видеопрезентаций – часть из них с использованием технологий дополненной реальности и цифровых аватаров. Мода также дополнена визуальным искусством: 3D-художники представляют цифровые картины специально для Global Talents Digital.

Некоторые модели из коллекций дизайнеров можно увидеть в дополненной реальности (AR), при использовании смартфона.

Трансляции видеопрезентаций дизайнеров и художников в социальной сети ВКонтакте за первый день собрали уже 720 400 просмотров. Всего транслируют Global Talents Digital 100 сайтов в России и за рубежом. В течение двух дней за трансляцией также можно следить на медиасервисе MEGOGO.

Свои коллекции уже успели представить 19 брендов, а 4 художника подготовили специальные цифровые работы для Global Talents Digital.

Совместный челлендж с TikTok #перезагружаюмоду, призванный обратить внимание на происходящие в моде изменения и проблему чрезмерного потребления, набрал 8,4 млн просмотров. К челленджу присоединились Наталья Османн, Карина Нигай и Белла Потемкина.

Global Talents Digital – проект Национальной палаты моды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

ophelica

Лейтмотив digital-капсулы бренда ophelica – баланс между виртуальным и реальным миром. Чтобы подчеркнуть этот замысел, дизайнер Регина Турбина играет на контрастах: голографические цвета и оттенки серого и черного, гладкая искусственная кожа и фактурный разноцветный мех, объемный oversize и облегающий крой. На первый план выходит цветовая палитра – градиентные сочетания, однотонные акценты и насыщенный синий цвет Ива Кляйна. Показ завершился выходом digital-модели в платье макси из фактурной серебряной ткани с ассиметричными контрастными рукавами.

JAKE LIU (Австралия)

В осенне-зимней коллекции австралийского бренда JAKE LIU "Скажи “Нет” бесконечной вечности" (No, Everlasting Eternity) представлена многофункциональная одежда унисекс. Объединяя эстетику спортивной одежды с индивидуальным пошивом, дизайнер создает вещи необычного кроя. Главным элементом коллекции является рюкзак, силуэт которого узнаваем. Правда, здесь он полноправный элемент рубашек, брюк и верхней одежды, а не самостоятельный аксессуар. В виртуальной презентации были представлены клешеные брюки, рубашки в стиле диско, укороченные топы и практичные дождевики. В работе использованы шелковый атлас, креп, кашемир и тонкая шерсть, а основными цветами коллекции стали темно-синий, металлик, серый, мятный, бордовый и сиреневый.

CHAPURIN

Для создания новой коллекции российский дизайнер Игорь Чапурин вдохновлялся творчеством писателя Ивана Бунина и других русских прозаиков. Образы вторят идее дизайнера – они получились романтичные, но строгие, сдержанные, но заметные. В коллекции очень четко построена геометрия кроя: объемный верх за счет пышных рукавов и "мягкий" низ благодаря сложным драпировкам и широким брюкам. Дизайнер экспериментирует с экологичными тканями и представляет черное платье на запах из экокожи и трендовый кремовый полушубок из искусственного меха. Цветовая гамма образов наполнена природными оттенками: антрацитовый, охра, оттенки коричневого и бежевого.

Егор Голополосов "Composition"

Егор Голополосов – digital-художник и иллюстратор из России. Он уже сотрудничал с такими брендами, как Nike, Adidas, Disney, Coca Cola, Coach и Esquire. Работа, которая была представлена в рамках Global Talents Digital, – это яркий арт-коллаж, который хочется рассматривать, чтобы найти свой смысл. Смешение идей сюрреализма, уличной культуры, fashion-индустрии и поп-культуры, обилие деталей, характеризующих разные времена, в итоге становятся единым высказыванием, в котором каждый найдет символ, который ему по нраву.

Florentina Leitner (Австрия / Бельгия)

В своем шоу дизайнер Флорентина Лейтнер решила рассказать "модную" версию истории про Золушку – здесь девушки борются за туфельку, играя в теннис, делая акробатические трюки и перетягивая канат в средневековом замке. Многослойные образы из новой коллекции подстраиваются под самые разные жизненные ситуации. Узорчатые комбинезоны, спортивные легинсы и топы – для зала. Пышные юбки нежных оттенков, блузы с объемными рукавами и платья со спущенными плечами – для сада. Переосмысленные рабочие комбинезоны, пуховик в стиле oversize и яркие головные уборы – для уличных образов. Особое внимание дизайнер уделяет аксессуарам: меховые платки и шапки, очки и серьги из жемчуга и остроносые "хрустальные" туфельки.

OLA OLA

Виртуальная презентация коллекции бренда OLA OLA – светлая и легкая. Модель демонстрирует образы, вдохновленные контрастным Лондоном, отсюда и появляются многослойность и архитектурность. Главным аксессуаром этой коллекции становятся воротнички, созданные из разных материалов, а главным узором – цветы, изображенные как принт, вышивка или пайеточный застил. Весенне-летняя коллекция включает в себя невесомые юбки, платья необычного кроя, жилеты с накладными карманами, кюлоты и брюки-палаццо. Цифровую коллекцию разработал графический дизайнер Байят Акеров.

VANESA KRONGOLD (Аргентина)

Дизайнер Ванеса Кронголд представила свое размышление на тему "Что бы произошло, если бы однажды утром вы проснулись рядом с иной версией себя?". Через свою коллекцию она передает философские мысли о любви, потере и возрождении – образы получились сложными, объемными и красочными. Особое внимание дизайнер уделяет деталям: узор-коллаж из фотографий, цветовые акценты ярко-желтого и фуксии, блестящая сетка и вышивка из бисера. А объемные рукава, свободный крой низа и широкие оборки придают коллекции мечтательный характер.

ALKHANASHVILI

Динамичная презентация мужского бренда, который создала Луиза Алханашвили, рассказывает историю молодого городского жителя. Для него важны минимализм, качество, эстетика, удобство и самобытность. Возможность самовыражения, свобода, отрицание привычного понимания костюма, переосмысление промышленных стандартов формируют ДНК бренда. И, конечно, это отражается в новой коллекции ALKHANASHVILI: приталенные рубашки с поясами, костюмы с карманами, брюки удобного кроя – это та одежда, которую выберет человек, если он разделяет ценности бренда.

NS GAIA (Индия)

Кристально чистые ледники и зеленый лес сменяется пластиком в океане и трубами заводов – именно такой фон для своей коллекции выбрал индийский дизайнер Сидхартх Кумар, где главным акцентом стала экологичная мода. Чтобы поддержать идеи slow fashion, дизайнер старается сохранять силуэты для разных коллекций – образы в стиле oversize, платья макси прямого кроя, ассиметричный низ. Вставки для платьев сделаны из излишков производства, а яркие ткани "дакманда" производит племя гаро из Северо-Восточной Индии. Дизайнер смело играет с цветами: приглушенные коричневые и серо-зеленые оттенки объемных рубашек показывают загрязненную окружающую среду, а яркие акценты индиго, фиолетового и лимонного на платьях – негативные последствия человеческой деятельности для природы.

Фернанд Кларк "Sudarinya_render"

Моушен-дизайнер и CG-художник Фернанд Кларк в рамках Global Talents Digital представил работу Sudarinya_render. Это графическое изображение тела, вокруг которого крутится бесконечное полотно с угадываемыми славянскими орнаментами. В работе был использован рейтрейсинг – исследование оптических систем путем отслеживания взаимодействия отдельных лучей с поверхностями, и блум – постэффект в трехмерной графике, это придало изображению натуральность и объем.

AMARIN jewelry

Дизайнер Марина Анохина не просто создает ювелирные украшения, а рассказывает целые истории, кастомизируя свои изделия. Благодаря технологиям дополненной реальности зрители смогли подробно рассмотреть украшения новых коллекций. Например, в массивных кольцах из коллекции CORK пробки заменили драгоценные камни. Вдохновением для коллекции M1 стали шестеренки и гайки – в сережках и кольцах серебряного цвета с золотыми вставками механизмы действительно двигаются, а не просто имитируют металлические детали. Этнический стиль и былины легли в основу коллекции FOLK. Дизайнер использует камни натуральных оттенков и вдохновляется орудиями того времени. Булава становится сферическим кольцом с шипами, а колесо от телеги – элегантной подвеской с узорами. Цифровую коллекцию разработал графический дизайнер Байят Акеров.

VIVIANO (Япония)

Виртуальная презентация японского бренда VIVIANO, основанного в 2015 году Вивьен Сью, погружает зрителя в атмосферу романтики, естественности и женственности. Летящие платья, пальто, сочетающие в себе разные текстуры, экошубы и комбинезоны вдохновлены картиной "Обращение апостола Павла" Никола-Бернара Леписье. Картина рассказывает о переходе Павла в новую веру и наполнении его жизни светом. Основные цвета коллекции – розовый, голубой, черный и бежевый, а главными акцентами стали цветочный принт и рюши.

Aliona Pole х AliExpress

Известная российская цифровая модель Aliona Pole, дебютирующая на Mercedes-Benz Fashion Week Russia в апреле, теперь представила свою собственную коллекцию ROONO совместно с AliExpress, который поддерживает локальных виртуальных дизайнеров. В центре коллекции оказалось мифическое золотое руно, которое стало символом завоевания сверхразумного. Для дизайнера было очень важно показать взаимосвязь самых разных объектов – от обычных людей до совершенно разных реальностей. Именно поэтому она выбирает виртуальных моделей, у которых нет определенных черт лица и особенностей внешности. Образы в коллекции получились очень свободными: прозрачные ткани с голографическим рисунком, удлиненные накидки, платье с вырезами по бокам. Основными цветами коллекции стали черный, алый и светло-серый. Практически во всех образах присутствуют вставки кода – это аллюзия на команду MALIVAR, которая работает над технологией, позволяющей примерить любой образ из этой коллекции виртуально.

Каждый лук лимитированной цифровой коллекции можно будет эксклюзивно приобрести на AliExpress.

Anciela (Великобритания)

Новая коллекция дизайнера Дженнифер Дрогуэтт Эспиноса, основательницы бренда Anciela, вдохновлена городом Медельине, откуда она родом. Основная задача – изменить представление мира о Колумбии и показать ее с положительной стороны. Виртуальная презентация включает в себя не только изображения самой коллекции, но и зарисовки из жизни города. Необычный крой и принт с графическим изображением городских трущоб – лейтмотив коллекции. Дизайнер находит интересные детали, переосмысляет привычные формы и делает одежду универсальной для разных типов фигур. К тому же бренд придерживается направления sustainable fashion, поэтому вся фурнитура – из натуральных материалов, а жаккард разработан собственноручно.

DANIIL KOSTYSHIN

Для своей виртуальной коллекции дизайнер Даниил Костюшин находит вдохновение в киберпанке – антиутопии будущего, где машины поработили людей. Именно поэтому во время презентации мы видим лишь неполные и обезличенные человеческие фигуры с деталями механизмов. При этом даже такие сложные образы отвечают основным идеям бренда – одежда многофункциональна и не имеет гендерной принадлежности. Белая рубашка с высоким воротником, сочетание широких штанов и плаща длины макси, пуховик и жилет с объемными плечами стали основными элементами коллекции. Цифровую коллекцию разработала команда ЯZAT и графический дизайнер Байят Акеров.

VEL LY x RTX STUDIO

Для Global Talents Digital VEL LY, которая работала с такими брендами, как Dior, GIVENCHY, Dolce & Gabbana, Cartier, Lancôme, объединилась с RTX STUDIO, чтобы создать арт-проект с использованием нового класса ноутбуков на базе графики GeForce RTX. "Иллюстрацию для Global Talents Digital я рисовала в Adobe Illustrator и закончила работу в два раза быстрее, чем планировала, использовав ультрамощный ноутбук от Acer ConceptD 7 из семейства RTX STUDIO. Успела прямо к началу трансляции", – говорит VEL LY.

Också (Испания)

Коллекция получила название "Отражения, рефлексы и искаженная реальность" неслучайно – дизайнер Игорь Кривейаро пытался передать двойственность мира, борьбу между теми, кто мы есть на самом деле, и теми, кого формирует виртуальная реальность. Эту идею подчеркивают контрастные образы: легкое платье из необработанной ткани сменяется виниловой курткой геометричного кроя, свободная футболка становится плотной рубашкой с крупными клепками в следующем образе. Связующей нитью становится цвет – вся коллекция выполнена в белых, бежевых и молочных оттенках. Исключение составляют лишь минималистичные массивные украшения из серебра, созданные в сотрудничестве с бразильским ювелиром Летицией Толентино.

BAYARTAEV

Виртуальная презентация коллекции "File: Save Us: Mise En Abyme" бренда BAYARTAEV – о классическом крое с элементами деконструкции и оцифровке мира в условиях пандемии. Дизайнер представил платья-пиджаки, костюмы с бермудами, укороченные жакеты и приталенные пальто для женщин, а также мужские кюлоты, кейпы и костюмы с объемными плечами и рукавами для мужчин. Черная и темно-синяя цветовая гамма разбавляется сдержанным шахматным принтом. Главная ставка – на идеальный крой и интересные элементы декора, которые можно описать как "вещь внутри вещи".

FEMME DE MARS (Бельгия)

Движение "Анархитектура" стало вдохновением для новой коллекции бренда FEMME DE MARS. Архитектор Матта-Кларк изменял заброшенные пространства и прорезал отверстия в конструкциях. Дизайнер бренда перенимает схожую манеру и создает образы с самыми разными вырезами: от особой фактурной ткани до разрезов на подолах юбок. Цвета коллекции характерны для городских пейзажей: асфальтовый, серый, неоново-желтый, алый. Благодаря сдержанным силуэтам брючных костюмов и длине миди дизайнер подчеркивает самодостаточность женщины в современном мире, а драпировки и полупрозрачные летящие ткани придают женственность образам.

Not for sale

Новая коллекция бренда Not for sale не отступает от ДНК бренда: дизайнер все так же придерживается четких линий, минималистичного кроя и простых цветов. Яркими акцентами этой презентации стали бирюзовые шейные платки, а главными цветами коллекции можно назвать черный, бежевый, желтый, салатовый и фуксию. В новую коллекцию вошли классические двубортные оверсайз-тренчи, объемный плащ из экокожи, льняной розовый костюм с шортами, приталенный жакет с широкими плечами и еще более десятка моделей.

LINUS LEONARDSSON (Великобритания)

Британский дизайнер Линус Леонардссон назвал свою коллекцию "О безумный новый мир", которая стала отсылкой к знаменитому роману-антиутопии Олдоса Хаксли. Дизайнер считает, что та самая социальная иерархия из мира Хаксли уже присутствует в современном мире. Образы в коллекции получились смелыми: яркие легинсы, боди с вырезом в форме ромба, голографические топы. Особое внимание уделяется трикотажным изделиям – жилетам, бомберам и пончо. Для своей коллекции дизайнер использовал только восстановленные материалы и остатки тканей, и это становится заявлением для молодых людей по всему миру – новое поколение должно осознавать свою социальную ответственность.

Тимо Хельгерт "Возвращение природы" (Германия)

Тимо Хельгерт – немецкий креативный директор, изучающий технологии дополненной реальности. Пока коронавирусная инфекция распространялась по планете, художник решил представить, как будут выглядеть знакомые всем места в случае, если люди больше не появятся там. Так, стало возможным увидеть площадь Дуомо, поросшую травой, или порхающих бабочек в поле у Большого театра.

RABBITHOLE

Для виртуального показа бренд трикотажной одежды RABBITHOLE разработал специальный подиум с вращающейся платформой, который позволил зрителям подробно изучить коллекцию в духе 80-х. Дизайнер Екатерина Царева смело сочетает совершенно разные тенденции: ультракороткое мини и закрытые юбки миди, приглушенные бежево-серые оттенки и яркие цветовые акценты, однотонные ткани и составные узоры. В образах соблюдается баланс между комфортом и уникальностью. Удобное пальто с объемными рукавами дополняет яркая окантовка деталей и контрастный ворот, а для платья с разноцветными полосами дизайнер выбирает простой крой.