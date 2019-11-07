Паспорт Кипра за инвестиции: обладателей гражданства тщательно проверят

В начале текущего года схема инвестиционного гражданства Кипра подверглась резкой критике со стороны Евросоюза. В качестве основных претензий звучали отсутствие должной прозрачности и излишняя лояльность, которые в конечном счете могут привести к тому, что гражданами Кипра станут лица с сомнительной репутацией и "грязными" деньгами. Тогда же был выработан целый ряд мер по ужесточению правил инвестиционной программы.
По словам г-на Петридиса, если бы эти правила действовали с 2013 года, когда программа инвестиционного гражданства Кипра только стартовала, многие заявки были бы отклонены уже на стадии рассмотрения.
В результате публичного тендера для проведения аудита личностей заявителей были отобраны три международных компании: Kroll, S-RM Intelligence and Risk Consulting и Sterling Diligence. Они приступят к работе в декабре и подвергнут дополнительному инспектированию абсолютно всех участников программы до 2018 года По мнению г-на Петридиса, это позволит выяснить, есть ли среди натурализованных граждан Кипра лица с сомнительным прошлым (фигуранты уголовных дел) или те, на кого распространяются какие-либо санкции Европейского Союза.
Также министр отметил, что процедура лишения гражданства Кипра будет применяться ко всем инвесторам и членам их семей даже в том случае, если они совершили преступление или были внесены в санкционные списки уже после натурализации. Кроме того, в дальнейшем кипрские документы не будут выдаваться лицам, занимавшим государственные должности у себя на родине.
Формальным поводом для начала ретроспективного аудита послужила выдача гражданства Кипра нескольким представителям камбоджийской элиты. В результате разбирательства, проведенного сотрудниками Reuters, выяснилось, что кипрские паспорта получили ближайшие родственники и соратники Хуна Сена – премьер-министра Камбоджи. Всего в фокусе расследования оказались восемь человек, в том числе министр финансов и глава камбоджийской полиции. На их зарубежных счетах обнаружились десятки миллионов долларов, часть из которых была потрачена на покупку гражданства других государств – действие, которое сам Хун Сен неоднократно называл непатриотичным. Обнародованные результаты расследования вызвали шквал критики внутри Кипра. Возмущенная оппозиция призвала правительство "прекратить безостановочную выдачу паспортов иностранцам".
Напомним, что порог вхождения в программу гражданства Кипра равен два миллиона 150 тысяч евро, из которых 150 тысяч евро – дотации в государственный фонд. Это одна из самых популярных паспортных схем в Европе. За первые пять лет ее существования гражданство Кипра получили свыше 3200 человек.