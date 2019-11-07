Паспорт Кипра за инвестиции: обладателей гражданства тщательно проверят

Руководство Кипра объявило о начале дополнительных проверок относительно лиц, подавших заявления на получение гражданства за инвестиции вплоть до 2018 года, то есть до введения новых, более жестких критериев одобрения заявок. Данная информация содержится в заявлении главы Министерства внутренних дел Константиноса Петридиса, обнародованном 19 октября 2019 года. По мнению чиновника, по итогам разбирательства многие участники инвестиционной программы могут расстаться со своими кипрскими паспортами.



поделиться