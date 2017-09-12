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На Пушкинской набережной появится гоночная трасса для студентов

Фото: пресс-служба
23 сентября в Парке Горького на Пушкинской набережной состоится фестиваль автоспорта "Формула Студент". На специальной трассе для гоночных болидов будут соревноваться 11 сильнейших российских и зарубежных студенческих команд.
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Международные соревнования "Формула Студент" пройдут в Москве в четвертый раз. Это масштабный городской праздник автоспорта и науки, главная цель которого поддержать студенческие проекты, в которых сочетаются креативное начало и технические достижения молодых конструкторов. Участники будут испытывать собственноручно собранный гоночный болид, защищать стратегию его выхода на рынок и бизнес-модель. Эксперты в области машиностроения и автоспорта оценят проекты и наградят лучшую команду на торжественной церемонии "Кубка инженеров".

"Формула Студент" – часть обширной программы по профнавигации, которая реализуется в столице, – отметила заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина. – Сегодня очень важно вести всестороннюю работу по популяризации инженерных специальностей среди молодежи. Московским школьникам стало намного проще определиться с профессией. Дети могут начать с посещения Центров инновационного молодежного творчества (ЦМИТ), а затем уже создавать собственные проекты в детских технопарках. У самых талантливых учеников есть возможность подписать отложенный трудовой договор с компанией своей мечты еще до поступления в вуз".

Фото: пресс-служба

Московские соревнования "Формула Студент" – событие не только для команд-участников, но и для всех любителей автоспорта и эффектных представлений. В программе фестиваля запланированы гонки, трюки на мотоциклах (стантрайдинг и мотофристайл), выступления дрифтеров, соревнования по картингу и автограф-сессии с чемпионами. Желающие смогут стать пассажирами экстремального дрифт-такси, почувствовать себя пилотами "Формулы-1" за штурвалом гоночного симулятора, а для детей будет работать шатер с тематическими мастер-классами.

Организатором фестиваля выступает Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города, который формирует систему профнавигации молодежи Москвы. Занятия в Центрах инновационного молодежного творчества, детских технопарках, заключение отложенных трудовых договоров, участие в олимпиадах, фестивалях и конкурсах выстраиваются в логичную последовательность подготовки высококвалифицированных специалистов, которые еще в школе начинают осваивать профессии будущей Москвы.

Фото: пресс-служба

Напомним, что в 2016 году фестиваль "Формула Студент" проходил на территории ВДНХ. За Кубок турнира боролись восемь команд из Москвы, Белгорода, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Тюмени, а также команды из Индии, которые впервые приняли участие в соревновании. Обладателем Кубка инженеров "Формула Студент" в прошлом году стала команда Московского государственного технического университета имени Н.Э.Баумана – Bauman Racing Team. Во время торжественной церемонии компании московского автопрома подписали отложенные трудовые договоры с одаренными школьниками, которые уже создали и представили свои инновационные разработки. Мероприятие посетили более 10 тыс человек.

Фото: пресс-служба

В сентябре 2015 года фестиваль автоспорта "Формула Студент" проходил в технополисе "Москва". Победителем соревнований и обладателем Кубка Инженеров стала команда МГТУ им. Баумана. Мероприятие посетили более 7 000 человек.

В 2014 году фестиваль автоспорта "Формула Студент" проходил на аэродроме Мячково. Мероприятие посетили 3000 человек.

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