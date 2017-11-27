Валерия названа супермамой года

В минувшее воскресенье, 26 ноября в Barvikha Luxury Village прошла церемония награждения II Национальной премии "Super Мамы года" – 2017. Выбор даты не случаен, ведь это День Матери в России – праздник №1 по определению. Премия создана с целью воздавать честь талантливым женщинам, которые виртуозно совмещают выполнение своего материнского долга и достижение успеха в спорте, бизнесе, культуре и других направлениях.

Столь масштабное мероприятие состоялось благодаря очаровательной женщине, маме двоих детей Наталье Петляковой, она же - генеральный продюсер и основатель Премии, Президент холдинга Bright Meida, соиздатель журнала SUPERМАМА и сама является хорошим примером женщин, которым достаются такие награды.

По случаю проведения II Национальной премии "Super Мамы года" был организован праздничный гала-ужин в стиле "Синема". Пятнадцати метровая красная дорожка, дорогие машины, роскошные наряды, сверкающие вспышки камер, знаменитости первой величины – все говорило само за себя, определяя атмосферу вечера.

Выступление звездных ведущих Александра Олешко, который открыл вечер песней "Мамино сердце", и Дарьи Кончаловской в сопровождении безмолвного конферансье Чарли Чаплина, уважаемые мэтры Илья Шиян, Юрий Грымов, Александр Ревзин в жюри, танцевальное шоу Adornas Жанны Крыловой в исполнении титулованных мастеров танго, музыкальный экспромт Алики Смеховой, живой джаз-бэнд, награды в руках сверкающих улыбками Валерии, Олеси Судзиловской, Теоны Дольниковой, Эвелины Бледанс,Полины Дибровой, Анжелики Агурбаш, Галины Юдашкиной, которых поздравляютИосиф Пригожин, Дмитрий Дибров, Наталья Лесниковская, узнаваемые кино фрагменты на большом экране, музыкальные комплименты от Пьера Нарцисса и Мити Фомина, и… вуаля – праздник в лучших голливудских традициях удался на славу.

Почетным председателем жюри в этом году стала Диброва Екатерина – президент медицинской корпорации RHANA, кандидат экономических наук, академик Российской академии медико-технических наук, действительный член Международной академии наук, член-корреспондент Российской Академии Естественных Наук. Награждена Золотой звездой им. И.И. Мечникова "За активную жизненную позицию, плодотворный вклад в укрепление здоровья россиян и пропаганду здорового образа жизни".

Полный состав жюри выглядел следующим образом: Глава Издательского дома "На Рублевке Лайф", член Общественной палаты Одинцовского района Яна Менчук, главный редактор журнала Super MAMA Любовь Булах,Президент центра танго ADORNAS Жанна Крылова, владелица арт-галереи Royal Butterfly Пустовалов Ирина, российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, художественный руководитель студии "ЮГ" Юрий Грымов, режиссер – постановщик основных музыкальных конкурсов и телешоу "Новая Волна", "Песня года"Александр Ревзин, директор VIP шопинг Барвиха Luxury Village Кети Акшба, руководитель департамента по работе с VIP гостями Barvikha Hotel&Spa Виктория Клокова, актриса кино и театра, певица, заслуженная артистка России Алика Смехова.

Главного титула "Super Мама года" – 2017 удостоилась народная певица, мама троих детей певица Валерия. Звездный список победительниц продолжили российская ведущая Эвелина Бледанс в номинации "ТВ-МАМА", кино-актриса Олеся Судзиловская "КИНО-МАМА", популярная певица Анжелика Агурбаш "МУЗ-МАМА", финалистка нашумевшего теле-проекта "Голос" Теона Дольникова в номинации "ШОУ-МАМА", Галина Юдашкина"ФЭШН-МАМА" и многие другие не менее достойные дамы.

По случаю проведения премии было организовано фэшн-шоу легендарного художника-модельера Ильи Шияна, который совместно с Натальей Петляковой специально для премии разработали капсульную коллекцию. Илья умело комбинирует фактуры, в результате превращая вещи в настоящее произведение искусства. Одежду бренда “Шиян” уважают и носят звезды кино, спорта и бизнеса, а теперь еще и все "супермамы".

Победители в номинациях:

ТВ-МАМА – ЭВЕЛИНА БЛЕДАНС

КИНО-МАМА – ОЛЕСЯ СУДЗИЛОВСКАЯ

МУЗ-МАМА – АНЖЕЛИКА АГУРБАШ

ГЕРОЙ-МАМА – ДАРЬЯ КСОТЮК

ДАНС-МАМА – МАРИЯ АНДРЕЕВА

ПСИХОЛОГ–МАМА – ВИКТОРИЯ ШУРИНА

ПРОДЮСЕР-МАМА – МАРИНА ДЖОН

ФЭШН-МАМА – ГАЛИНА ЮДАШКИНА

ГЛАМУР–МАМА – НАТАЛЬЯ КОРНИЛОВА!

ДИЗАЙНЕР-МАМА – ИРИНА ГОРДЕЕВА

ОБАЯНИЕ-МАМА –ВАЛЕРИЯ КУЛИКОВА

ХАРИЗМА-МАМА – ВЕРА МИЛЛИНА

УЛЫБКА-МАМА – ИНЕССА ФИЦЕЖ

ГЛАВМАМА-2017 – ПОТАПОВА НАТАЛЬЯ – КРАВЧЕНКО ОЛЬГА

СПОРТ-МАМА– ЕЛЕНА ТОВСТИК

ФИТНЕС-МАМА – ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВА

ЗНАТОК-МАМА – ПОЛИНА ДИБРОВА

АРТ-МАМА– ОЛЬГА АБРАХАМЯН

ШОУ-МАМА – ТЕОНА ДОЛЬНИКОВА

БИЗНЕС-МАМА– ВАСИЛИСА ВОЛКОВА

SUPER МАМА ГОДА – ВАЛЕРИЯ.