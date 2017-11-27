Валерия названа супермамой года

Умер Дмитрий Хворостовский Развод Джигарханяна Главные события Москвы Дом-2 Подарки на Новый год

Самое читаемое

Бузову унизили на съемках Первого канала (видео)
Пугачева перепугала поклонников лицом без грима
У Ирины Салтыковой диагностировали рак
Родные Фриске сделали важное открытие
Макаревич грязно выругался из-за покойного Хворостовского
партнеры
Понедельник 27 ноября
Лента новостей
16:19
Скончалась мама тренера футбольного "Спартака"
16:00
Водянова изменилась до неузнаваемости
15:57
Жительница Подмосковья застрелила безработного мужа
15:34
Женщину-полицейского жестоко избили в подъезде дома на востоке Москвы
15:21
Бузова в золотом наряде блеснула на новогоднем огоньке
15:16
Опубликованы страшные кадры смертельного ДТП с ребенком
15:05
Украинец шокирован жизнью в Крыму
14:56
Названы самые "пьющие" регионы России
14:46
В Москве эвакуировали Центральный детский магазин
14:37
Самая сексуальная женщина задержана за избиение мужа
14:32
Девушка уличила мужа в неверности по фото в Instagram
14:24
Покойный Хворостовский "собрал аншлаг" в Москве
14:19
В Сретенском храме объявлена угроза взрыва
14:15
Европа предъявила жесткий ультиматум Порошенко
14:12
Муж подарил знаменитой актрисе дом за $39 миллионов
13:53
Кэмерон поставил точку в споре о финале "Титаника"
13:41
Пенсионерка напала на обзывавшего ее Бабой Ягой ребенка
13:35
Принц Гарри объявил о женитьбе на мулатке
13:22
Бывшая жена готова принять брошенного Джигарханяна
13:09
Как продать ипотечную квартиру
13:05
Поклонская рассказала об идеальном мужчине
12:50
В Подмосковье загорелся рынок
12:33
Пышногрудая звезда "Дома-2" снялась для Playboy
12:28
Кондуктор вышвырнула на мороз ребенка-инвалида на Урале
12:27
Вдова поразила красотой на прощании с Хворостовским
12:15
В Екатеринбурге упал метеорит
12:12
Кобзон с гневной отповедью выступил у гроба Хворостовского
12:09
82-летний Джигарханян развелся с молодой женой
11:51
Путин приготовил ловушку для Киева
11:48
Куценко заявил о криминале в смерти Марьянова
11:36
LADA стала одной из самых популярных машин в Европе
11:26
Кузьмин эмоционально высказался о своей смертельной болезни
11:22
Поклонников не пускают к гробу Хворостовского
11:14
Почему звезда "Покровских ворот" умерла в одиночестве
11:11
Порошенко растерял главную гордость Украины
11:01
Родители Хворостовского в тяжелом состоянии
11:00
Бузова сделала важное заявление после унижения на Первом канале
10:53
В центре Москвы из банка пропали пять миллионов долларов
10:41
Мужчина сжег заживо жену и трех дочерей
10:31
В Москве иномарка сбила женщину с пятилетней дочерью
10:26
Тройное убийство в баре под Краснодаром попало на видео
10:08
Жуткие последствия ядерного удара по США
10:08
Чиновнику-фетишисту грозит срок за развратное видео
10:05
К гробу Хворостовского выстроилась огромная очередь
09:42
Россиян предупредили об аномальных морозах
09:38
Евро уверенно метит в область годовых максимумов
09:34
Кто стал победительницей конкурса "Мисс Вселенная"
09:16
Россиянам с ВИЧ разрешат усыновлять детей
09:13
Московский банк лишился лицензии
09:12
Обитатели Рублевки опозорились на юбилее Эйфмана
09:01
Молодая жена Джигарханяна родит детей
08:54
Звезда шоу "Голос" о победе на "Евровидении"
08:52
В московских аэропортах массово задерживают рейсы
08:39
Киев закатил истерику Совету Европы из-за России
08:30
Красотка со "странным глазом" стала "мисс Вселенная"
08:18
На западе Москвы загорелся автосервис
08:09
Пугачева показала умилительное фото с Лизой и Гарри
08:06
Гороскоп с 27 ноября по 3 декабря 2017 года
07:55
Лихач сдался полиции после езды по тротуару у Кремля
18:00
На улице в Москве нашли гранату
17:54
Об ушедшем Хворостовском плачет весь мир
17:24
Подставить Украину: Родченков заявил о странной просьбе Мутко
16:42
Захар Прилепин обвенчался с женой в Донецке
16:17
Беременная Екатерина Климова снялась полностью голой
15:49
Скандалист из "Дома-2" рассказал о страхе Даны Борисовой
15:15
Красавиц из королевских семей вывели на подиум
14:51
Цымбалюк-Романовская вычистила банковский счет Джигарханяна
14:30
Алеся Кафельникова в прозрачном белье показала грудь (фото)
13:59
Нумеролог раскрыл вранье Шаляпина
13:19
Гузеева закатила скандал девятилетнему ребенку
12:49
Москвичи пережили самую морозную ночь осени
12:23
Под Краснодаром убили сотрудника Росгвардии
12:11
Малахов рассказал о проблемах в семье после рождения сына
11:50
Откровенные фото Ольги Орловой
11:44
На МКАД произошло смертельное ДТП
11:37
Почему актриса Снаткина скрывает ребенка
11:07
Как менялся Максим Аверин
10:54
Поплавской угрожают из-за поддержки молодой жены Джигарханяна
10:25
Бузову унизили на съемках Первого канала (видео)
10:00
Племянник Дзержинского обчистил Райкина
20:56
Добровольцы из ЧВК "Вагнера" разберутся с диверсантами в ЛНР
19:05
Хворостовского привезли в Москву на прощание
18:17
Салтыкова раскрыла скандальные подробности брака с певцом
17:55
После ухода мужа звезда "Дома-2" стала весить 30 кг
17:25
В РПЦ приписали себе успех Apple
16:51
В Петербурге девушку изуродовали и выбросили в мусоропровод
16:47
У Ирины Салтыковой диагностировали рак
16:19
Пугачева перепугала поклонников лицом без грима
16:01
На севере Москвы появится крупный транспортный хаб
15:46
Любимые музыканты россиян
15:33
Участницу "Дома-2" обвинили в мошенничестве
15:29
Смерть Хворостовского стала причиной массового психоза
15:13
Молодой боксер умер после нокаута на ринге
14:45
Гоняющий по тротуарам в центре Москвы мажор обматерил прохожих (видео)
14:33
Под Петербургом на жертву угона завели дело
14:28
Бородина и Солнцев подурачились на свадьбе звезд "Дома-2"
14:05
Звезда "Физрука": Меня скоро посадят
13:34
В Москве подростки насмерть забили друга
13:26
Самое дорогое разочарование: у iPhone X нашли новый дефект
12:48
Беременную Миддлтон обругали за вызывающий наряд
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузову унизили на съемках Первого канала (видео)
Пугачева перепугала поклонников лицом без грима
У Ирины Салтыковой диагностировали рак
Смерть Хворостовского стала причиной массового психоза
Бузова сделала важное заявление после унижения на Первом канале
Цымбалюк-Романовская вычистила банковский счет Джигарханяна
Пресс-релизы

Валерия названа супермамой года

Наталья Петлякова и Валерия. Фото: пресс-служба
В минувшее воскресенье, 26 ноября в Barvikha Luxury Village прошла церемония награждения II Национальной премии "Super Мамы года" – 2017. Выбор даты не случаен, ведь это День Матери в России – праздник №1 по определению. Премия создана с целью воздавать честь талантливым женщинам, которые виртуозно совмещают выполнение своего материнского долга и достижение успеха в спорте, бизнесе, культуре и других направлениях.
прочитано 442 раза

Столь масштабное мероприятие состоялось благодаря очаровательной женщине, маме двоих детей Наталье Петляковой, она же - генеральный продюсер и основатель Премии, Президент холдинга Bright Meida, соиздатель журнала SUPERМАМА и сама является хорошим примером женщин, которым достаются такие награды.

По случаю проведения II Национальной премии "Super Мамы года"  был организован праздничный гала-ужин в стиле "Синема". Пятнадцати метровая красная дорожка, дорогие машины, роскошные наряды, сверкающие вспышки камер, знаменитости первой величины – все говорило само за себя, определяя атмосферу вечера.

Эвелина Бледанс. Фото: пресс-служба

Выступление звездных ведущих Александра Олешко, который открыл вечер песней "Мамино сердце", и Дарьи Кончаловской в сопровождении безмолвного конферансье Чарли Чаплина, уважаемые мэтры Илья Шиян, Юрий Грымов, Александр Ревзин в жюри, танцевальное шоу Adornas Жанны Крыловой в исполнении титулованных мастеров танго, музыкальный экспромт Алики Смеховой, живой джаз-бэнд, награды в руках сверкающих улыбками Валерии, Олеси Судзиловской, Теоны Дольниковой, Эвелины Бледанс,Полины Дибровой, Анжелики Агурбаш, Галины Юдашкиной, которых поздравляютИосиф Пригожин, Дмитрий Дибров, Наталья Лесниковская, узнаваемые кино фрагменты на большом экране, музыкальные комплименты от Пьера Нарцисса и Мити Фомина, и… вуаля – праздник в лучших голливудских традициях удался на славу.

Анжелика Агурбаш. Фото: пресс-служба

Почетным председателем жюри в этом году стала Диброва Екатерина – президент медицинской корпорации RHANA, кандидат экономических наук, академик Российской академии медико-технических наук, действительный член Международной академии наук, член-корреспондент Российской Академии Естественных Наук. Награждена Золотой звездой им. И.И. Мечникова "За активную жизненную позицию, плодотворный вклад в укрепление здоровья россиян и пропаганду здорового образа жизни".

Полный состав жюри выглядел следующим образом: Глава Издательского дома "На Рублевке Лайф", член Общественной палаты Одинцовского района Яна Менчук, главный редактор журнала Super MAMA Любовь Булах,Президент центра танго ADORNAS Жанна Крылова, владелица арт-галереи Royal Butterfly Пустовалов Ирина, российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, художественный руководитель студии "ЮГ" Юрий Грымов, режиссер – постановщик основных музыкальных конкурсов и телешоу "Новая Волна", "Песня года"Александр Ревзин, директор VIP шопинг Барвиха Luxury Village Кети Акшба, руководитель департамента по работе с VIP гостями Barvikha Hotel&Spa Виктория Клокова, актриса кино и театра, певица, заслуженная артистка России Алика Смехова.

Олеся Судзиловская со спутником. Фото: пресс-служба

Главного титула "Super Мама года" – 2017 удостоилась народная певица, мама троих детей певица Валерия. Звездный список победительниц продолжили российская ведущая Эвелина Бледанс в номинации "ТВ-МАМА", кино-актриса Олеся Судзиловская "КИНО-МАМА", популярная певица Анжелика Агурбаш "МУЗ-МАМА", финалистка нашумевшего теле-проекта "Голос" Теона Дольникова в номинации "ШОУ-МАМА", Галина Юдашкина"ФЭШН-МАМА" и многие другие не менее достойные дамы.

По случаю проведения премии было организовано фэшн-шоу легендарного художника-модельера Ильи Шияна, который совместно с Натальей Петляковой специально для премии разработали капсульную коллекцию. Илья умело комбинирует фактуры, в результате превращая вещи в настоящее произведение искусства. Одежду бренда “Шиян” уважают и носят звезды кино, спорта и бизнеса, а теперь еще и все "супермамы".

Победители в номинациях: 

ТВ-МАМА – ЭВЕЛИНА БЛЕДАНС

КИНО-МАМА – ОЛЕСЯ СУДЗИЛОВСКАЯ

МУЗ-МАМА – АНЖЕЛИКА АГУРБАШ

ГЕРОЙ-МАМА – ДАРЬЯ КСОТЮК

ДАНС-МАМА – МАРИЯ АНДРЕЕВА

ПСИХОЛОГ–МАМА – ВИКТОРИЯ ШУРИНА

ПРОДЮСЕР-МАМА – МАРИНА ДЖОН

ФЭШН-МАМА – ГАЛИНА ЮДАШКИНА

ГЛАМУР–МАМА – НАТАЛЬЯ КОРНИЛОВА!

ДИЗАЙНЕР-МАМА – ИРИНА ГОРДЕЕВА

ОБАЯНИЕ-МАМА –ВАЛЕРИЯ КУЛИКОВА

ХАРИЗМА-МАМА – ВЕРА МИЛЛИНА

УЛЫБКА-МАМА – ИНЕССА ФИЦЕЖ

ГЛАВМАМА-2017 – ПОТАПОВА НАТАЛЬЯ – КРАВЧЕНКО ОЛЬГА

СПОРТ-МАМА– ЕЛЕНА ТОВСТИК

ФИТНЕС-МАМА – ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВА

ЗНАТОК-МАМА – ПОЛИНА ДИБРОВА

АРТ-МАМА– ОЛЬГА АБРАХАМЯН

ШОУ-МАМА – ТЕОНА ДОЛЬНИКОВА

БИЗНЕС-МАМА– ВАСИЛИСА ВОЛКОВА

SUPER МАМА ГОДА – ВАЛЕРИЯ.

27 ноября 2017, 10:49
ПРЕСС-РЕЛИЗ
27 ноября 2017
просмотры: 123

В России создан аналог Moulin Rouge

"Шоу Анны Делос" станет первым профессиональным проектом такого рода

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
24 ноября 2017
просмотры: 123

В Москве выбрали лучших магов и фокусников

В театральном центре "Вишневый сад" состоялось вручение Премии TRiCK

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
23 ноября 2017
просмотры: 123

Московские рестораны занесли в Желтую Книгу

Русская кухня вызывает все больший интерес на Западе

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
23 ноября 2017
просмотры: 123

Оргкомитет Премии "Время инноваций – 2017" продолжает принимать заявки

Из года в год Премия демонстрирует рост своего авторитета в деловых кругах

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
23 ноября 2017
просмотры: 123

Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопровод в Колюбакино

Протяженность построенных сетей составила 19,18 километра

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
22 ноября 2017
просмотры: 123

Болельщики выберут "спортивное лицо" России

XХ церемония вручения главной народной премии "Марка №1 в России – 2017" пройдет 16 декабря 2017 года в Москве

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
21 ноября 2017
просмотры: 123

Заканчивается прием заявок на соискание второй Ежегодной Премии в области образования

Премия создана в поддержку развития бизнес– и профессионального образования в России

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
20 ноября 2017
просмотры: 123

Главное белое новогоднее "SnowПати-3" пройдет в "Олимпийском"

Зрители мероприятия примут участие в съемке телевизионной версии шоу

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
20 ноября 2017
просмотры: 123

3D-мюзикл "Пола Негри" покажут на бис

Это шоу завораживает и не оставляет равнодушным

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
20 ноября 2017
просмотры: 123

В Москве названы победители премии в области экологии

Лучшие эко-проекты получили изумрудную Хрустальную каплю

567

загрузить ещё

Политика

Европа предъявила жесткий ультиматум Порошенко
Путин приготовил ловушку для Киева
Почему Путин два года не мог простить Эрдогана
Стали известны реальные правители Украины

Шоу-бизнес

После развода Джигарханяну поступило сенсационное предложение
Водянова изменилась до неузнаваемости
Семья Хворостовского приняла странное решение
Покойный Хворостовский "собрал аншлаг" в Москве

Проишествия

Самая сексуальная женщина задержана за избиение мужа
Пьяный школьник обматерил по-русски и избил полицейского в Риге
Хохочущие подростки избили голого студента до потери сознания
Руководство ЛНР сбежало после прихода "зеленых человечков"

Lifestyle

Кэмерон поставил точку в споре о финале "Титаника"
Почему звезда "Покровских ворот" умерла в одиночестве
Звезда шоу "Голос" о победе на "Евровидении"
Писателей наградят за самые ужасное описание секса
Шоу-бизнес

Беременная Екатерина Климова снялась полностью голой

Актриса выложила снимок, который сделала на пятом месяце

Шоу-бизнес

Красотка со "странным глазом" стала "мисс Вселенная"

Финал престижного конкурса прошел в Лас-Вегасе
Шоу-бизнес

Бывшая жена готова принять брошенного Джигарханяна

Бывшая жена дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Покойный Хворостовский "собрал аншлаг" в Москве

Проститься с артистом пришли сотни людей

Гороскоп

Гороскоп с 27 ноября по 3 декабря 2017 года
Подравшийся Бондарчук получил грозное предупреждение
Совет на выходные
Эксперт о втором венчании и смертельной болезни Пугачевой

Фоторепортажи

Вдова поразила красотой на прощании с Хворостовским
Кто стал победительницей конкурса "Мисс Вселенная"
Красавиц из королевских семей вывели на подиум
Откровенные фото Ольги Орловой

Спорт

Подставить Украину: Родченков заявил о странной просьбе Мутко
Писториусу вдвое увеличили срок за убийство невесты
Запад готовит атаку на ЧМ-2018
Российского спортсмена лишили золота Олимпиады в Сочи

Регионы

Пенсионерка напала на обзывавшего ее Бабой Ягой ребенка
Кондуктор вышвырнула на мороз ребенка-инвалида на Урале
В Екатеринбурге упал метеорит
Мужчина сжег заживо жену и трех дочерей
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru