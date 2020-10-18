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Пропавшего на Урале православного активиста нашли живым

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На горе Конжаковский камень в Свердловской области без вести пропал православный активист Сергей Алиев. Позже поисково-спасательный отряд МЧС обнаружил его живым, передает URA.Ru. Сперва спасатели доставили его во временный лагерь, развернутый прямо в горах. Из него Алиева перевезут уже к подножию горы, где передадут врачам.

Автор: 18 октября 2020, 11:48 Источник: URA.Ru ✓ Надежный источник

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