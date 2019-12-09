"Место человеческих трагедий": народ в ужасе от происходящего у Крымского моста

Заявления украинцев о происходящем в Крыму постоянно меняются. Неизменным остается лишь ожидание новых бед, которые, по их мнению, просто обязаны произойти на российском полуострове.
В 2014 году многие националисты в Киеве считали, что достаточно направить в Крым несколько поездов с радикалами, чтобы в зародыше задушить стремление жителей полуострова начать процесс воссоединения с Россией. Затем обещали "партизанскую войну" и массовые протесты. Не дождавшись их, Киев стал сам засылать диверсантов, перекрывать поставки пресной воды и электроэнергии. Крымчане с достоинством преодолели все трудности.
Украинским журналистам остается надеяться на мистические силы и природные явления. Об этом доверчивым читателям на страницах финансируемого конгрессом США издания "Крым. Реалии" рассказал блогер Андрей Фурдик. В уста некоей своей знакомой он вложил тезис о том, что после воссоединения Крыма с Россией на полуострове испортилась погода, и произошло это не просто так. "С российскими оккупантами борется даже климат", – якобы заверила его подруга.
Вот что будет встречать путешественников, которые поедут поездом через крымский мост— ✗นтթыйЁж (@slyhedge) December 8, 2019
... pic.twitter.com/artK5xXIEP
Сам блогер решил напугать народ возросшим числом ДТП на местных дорогах. Судя по всему, он считает, что аварии участились не из-за того, что Крым из глухой провинции превратился в привлекательный курортный уголок России, а все по тем же мистическим причинам.
Фурдик признался, что он не располагает даже приблизительной статистикой по этой теме. "Но определенно знаю, что практически ни дня не обходится без новостей о ДТП, пострадавших и погибших в авариях", – заметил блогер. Особенно опасна, по его словам, недавно построенная трасса "Таврида", которая стала "местом человеческих трагедий".
Таким образом, украинская критическая мысль, обращенная к судьбе российского полуострова и Крымского моста как некоего символа, проделала большой путь. Самоназванные эксперты уверяли, что создание автомобильной и железнодорожной переправы через Керченский пролив невозможно. Затем пугали проседанием и обрушением моста. Теперь они согласны даже на мистическую угрозу для путешественников.
Популярные темы форума
Известная ведущая спит с влиятельным банкиром?!!
Почему нет службы,по собиранию бомжей !
Что думаете про сиськи Асмус?
Кто лучше Отмороженный или Невеста покойника?
Пугачёва и Невеста покойника - что общего.
До мужа было 30 мужчин
Кто полнее раскроет тему зоофилии?
Как это остановить?
В самом деле - ответьте.
Про модельную внешность Невесты покойника!