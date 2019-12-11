Срочно: приходят сообщения о закрытии Крымского моста

Новость о технологических работах на переправе переполошила
украинцев. СМИ Незалежной срочно принялись писать о грядущем закрытии переправы
через Керченский пролив. "Крымский мост закроют! Оккупанты раскрыли подробности",
– пишет портал "Обозреватель".
На самом деле украинские журналисты в своей привычной манере переврали сообщение министерства транспорта России. Ведомство проинформировало о возможном ограничении движения по Крымскому мосту с 18 по 25 декабря. На переправе пройдут технологические работы.
В Минтрансе призвали водителей заранее планировать маршрут при поездках по Крымскому мосту. Об этом сообщает сайт телеканала "Царьград".
Пользователи Сети отреагировали на сообщения украинских журналистов с недоумением. Стремление тамошних СМИ исказить заявление Минтранса вызвало у людей негодование. "Блин, какие же вы упорото убогие", - написал пользователь под ником hunt andres.
Ранее украинские журналисты поупражнялись в умении делать из мухи слона. На основании поста блогера о дорожных заплатках на Крымском мосту они сделали вывод, что переправа "разваливается". "В Сети показали разрушающийся Крымский мост", – подобными громкими заголовками пестрила пресса Незалежной.
Напомним, менее чем через две недели откроется железнодорожная часть переправы через Керченский пролив. Поезда поедут по маршруту Москва – Симферополь и Санкт-Петербург – Севастополь. В дальнейшем через Крымский мост откроются другие направления.
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