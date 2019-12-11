Заявлено о серьезных проблемах с Крымским мостом перед запуском поездов

В Незалежной продолжается ажиотаж вокруг переправы через Керченский пролив. Украинские журналисты со ссылкой на очевидцев сообщают о проблемах на Крымском мосту. По их мнению, с переправой серьезные проблемы: она якобы разрушается.



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