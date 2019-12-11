Заявлено о серьезных проблемах с Крымским мостом перед запуском поездов

На Крымском мосту появились залатанные участки дорожного полотна.
Об этом сообщает на своей странице в "Твиттер" блогер с ником
RoksolanaToday&Крым25%. "Странная скрепа. Трафика нет, а заплаты уже
есть на асфальте", – говорится в сообщении.
Украинские журналисты тут же подхватили "сенсационную" новость. По их мнению, заплатки на Крымском мосту говорят о том, что переправа начала разрушаться. "Трафика нет, а заплаты есть": в Сети показали разрушающийся Крымский мост", – с таким заголовком вышел материал на портале "Обозреватель".
Пользователи с иронией отреагировали на очередные сомнительные потуги украинских журналистов. Некоторые комментаторы отметили, что их больше волнуют заплатки не на Крымском мосту, а на дорогах в украинских городах.
У других статья вызвала недоумение. "Для чего писать такую галиматью", – возмутился пользователь Антибандеровец Yuri.
Напомним, в ближайшее время будет открыта железнодорожная часть Крымского моста. Поезда свяжут Санкт-Петербург с Севастополем и Москву с Симферополем.
Первым на маршрут пойдет состав из Северной столицы. Это произойдет 23 декабря. На следующий день начнет свой путь поезд из Москвы в Севастополь. Большинство билетов раскуплено. Ожидается, что в дальнейшем через Крымский мост будут запущены новые маршруты.
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