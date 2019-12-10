"Это же невозможно": мистика у Крымского моста довела людей до истерики

Отдых на полуострове для многих россиян заканчивается
печально, пишут украинские журналисты. Они утверждают, что туристы часто
попадают в неприятные ситуации, в том числе в ДТП. "Это не ваша
земля!" Стало известно о мистических случаях с Крымским мостом и
россиянами" – с таким заголовком вышел материал на портале
"Обозреватель".
Очередная порция мифов о переправе вызвала недоумение в Сети. Комментаторы назвали материал украинских журналистов бредом. "Даже правдоподобную статью не могут написать", – отметил пользователь Сергей Кондратенко.
Некоторые призвали высшие силы вразумить украинцев. "Господи, дай этим скакунам хоть капельку разума. Это же невозможно, чтобы когда-то нормальные люди так быстро мутировали в напрочь упоротых фанатиков", – недоумевает пользователь "Твиттера" с ником Кремлевский Связной.
У украинцев новая тема - мистика у Крымского моста! Мол, полуостров не принимает россиян, а потому они часто попадают в аварии. Господи, дай этим скакунам хоть капельку разума, это же невозможно, чтобы когда-то нормальные люди так быстро мутировали в напрочь упоротых фанатиков. pic.twitter.com/xKldO2uBqM— Кремлевский Связной (@Zhmi_Davay) December 10, 2019
Напомним, что в конце декабря начнется железнодорожное движение по переправе. Билеты на поезда через Крымский мост почти раскуплены.
Первый рейс отправится 23 декабря по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь. Он пробудет в пути более 40 часов. На следующий день начнет движение состав от Москвы до Симферополя. На Крымском мосту идут последние приготовления к пуску поездов.
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