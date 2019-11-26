"Смешно": наказание за ЧП в Крыму признали величайшей глупостью

Фальстарт авиационной ракеты в Крыму привел к уничтожению двух летательных аппаратов и повреждению комплекса "Ока". Пострадало в результате ЧП и другое оборудование, а также были снесены ворота со стеной в ангаре.
К счастью, люди в результате инцидента не пострадали. Однако двое военнослужащих теперь оказались в долговой яме. Суд счел, что за случайный пуск ракеты они должны выплатить Минобороны 31 миллион рублей. Само военное ведомство требовало 46,5 миллиона. "Это величайшая глупость", – оценил претензии оборонного ведомства старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.
"У них будут конфисковывать их квартиры, машины, семейные ценности, хрусталь, ковры? Это смешно", – цитирует НСН эксперта. Он отметил, что Министерство обороны вместо выбивания денег из военных должно заниматься их обучением. "Надо повышать боевую выучку личного состава, тем более ракетных войск, береговой обороны", – подчеркнул Владимир Прохватилов.
Двум военнослужащим придется заплатить Минобороны РФ 31 млн руб. за случайно запущенную в Саках авиационную ракету. Во время службы мужчины нарушили регламент работ и отправили ракеты в полет. Из–за их действий были уничтожены два летательных аппарата и поврежден комплекс "Ока". pic.twitter.com/ehC5iB2K8N— Станция Крым (@Cold_winter_sun) November 26, 2019
Он добавил, что если кто-то и должен нести ответственность за ЧП, то не конечные исполнители, а их командиры. "Надо выяснить, кто виноват, провести разбор полетов и наказать виновных в установленном воинским уставом порядке. Штрафов там нет", – напомнил старший научный сотрудник Академии военных наук.
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