Такого еще не было: у Крымского моста произошло поразительное событие

За время строительства Крымского моста археологи обнаружили
немало предметов старины. Находили древние украшения, оружие, домашнюю утварь.
Прошлым летом исследователи раскопали рядом с Крымским мостом античную усадьбу.
Но клад византийских монет у переправы ученые, видимо, обнаружили впервые. Об удивительной находке у Крымского моста сообщили РИА Новости Крым по ссылкой на пресс-службу Института археологии РАН.
Речь идет о 28 золотых монет второй половины X века Это времена императоров Иоанна I Цимисхия и Никифора II Фоки. При них Византийская империя начала экспансию в Северное Причерноморье.
Заместитель директора института Петр Гайдуков признался, что подобные клады встречаются на территории нашей страны редко. По его словам, известны два клада X века, но до наших дней они не сохранились.
Находку у Крымского моста археолог Александр Герцен назвал "большой удачей". Сейчас ценные артефакты переданы в музей-заповедник "Фанагория". Там их подробно изучат и выставят на обозрение посетителей.
Сейчас на Крымском мосту заканчивается подготовка к запуску поездов. Планируется, что первый состав отправится с Московского вокзала Санкт-Петербурга 23 декабря. Спустя 42 часа он прибудет в Севастополь. На следующий день начнет свой путь поезд из Москвы в Симферополь.
Россияне активно скупают билеты на поезда через Крымский мост. В будущем железнодорожное сообщение свяжет полуостров с Казанью, Самарой, Екатеринбургом, Новосибирском и другими городами.
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