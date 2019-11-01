Новые снимки обезлюдевшего Крымского моста вызвали оторопь

Новые снимки на своей странице в "Твиттер"
опубликовала пользователь с ником RoksolanaToday&Крым. Себя она называет
жительницей полуострова. Фотографии Крымского моста в ее блоге появляются
периодически.
На опубликованных снимках переправа через Керченский пролив совершенно пустая. Не видно ни одного автомобиля. "Висит одинокая скрепа" – говорится в подписи к фото.
Украинское издание "Обозреватель" пишет, что такая картина стала привычной для Крымского моста. По мнению журналистов, подобные снимки свидетельствуют о том, что переправа не пользуется популярностью у автомобилистов.
На самом деле большинство подобных снимков делается рано утром или поздно вечером, когда трафик заметно ниже. Выкладывать подобные фотографии и рассуждать о "непопулярности" Крымского моста стало привычным явлением среди ангажированной украинской блогосферы.
Висит одинокая скрепа pic.twitter.com/uj5XcdVK5E— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) October 30, 2019
Комментаторы опубликованными снимками также не впечатлились. "Надо этой Роксолане найти себе мужика уже наконец. Авось не будет шляться по мостам в пять утра", – написал Нечаев Алексей.
В свою очередь Rabinovich Alexander отметил, что в текущем году отдохнуть на полуостров приехали шесть миллионов 870 тысяч человек. Это абсолютный рекорд в новейшей истории Крыма.
Сейчас на переправе готовятся к открытию железной дороги. Первые пассажирские поезда должны проследовать по Крымскому мосту в ближайшие несколько месяцев. Ранее в СМИ появилось расписание рейсов. Согласно распространенной информации, из Москвы в Симферополь будет ходить двухэтажный поезд. Якобы из российской столицы он будет отправляться в 23:44, а в Симферополь прибудет через 35 часов – в 5:10 утра.
В "Крымской железной дороге" опубликованные сведения опровергли. "Группы якобы ФГУП "КЖД" в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" не имеют никакого отношения к предприятию. Единственным достоверным источником информации является сайт КЖД", – сообщили в пресс-службе предприятия.
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