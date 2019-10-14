"Тоннель рухнул, грунт просел": откровение о катастрофе на Крымском мосту

Поезда должны были проследовать по переправе в декабре
текущего года. Однако недавно открытие полноценного железнодорожного сообщения
по Крымскому мосту было перенесено на 2020 год.
В Министерстве транспорта России сообщили, что перенос связан с обнаружением на месте строительства Крымского моста древнегреческой усадьбы. Но у экспертов на этот счет другое мнение. Любопытную версию высказал ученый-гидролог Юроий Медовар.
На самом деле проблема в недавнем обрушении тоннеля со стороны Керчи и гибели рабочего, сказал эксперт. По его словам, полуостров изобилует карстами – пустотами в горных породах. "Тоннель рухнул, грунт просел", – цитирует Медовара радио "Свобода".
По его словам, если бы не обрушение тоннеля, то в декабре по Крымскому мосту запустили бы демонстрационный поезд. "И ремонтировали бы дальше", – добавил ученый.
Из-за найденной строителями древнегреческой усадьбы запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли на июнь следующего года. Ситуация на переправе обрадовала украинцев. Заявление об античной находке тамошние журналисты назвали "нелепым объяснением".
На древнее поселение строители наткнулись в ноябре прошлого года. Оно относится к четвертому веку до нашей эры, установили эксперты. Из-за ценной находки трассировку Крымского моста было решено передвинуть на 140 метров южнее.
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