Жители Башкирии получили 66 лет за заказное убийство гвоздодером

В Башкирии предприниматель получил 19 лет за заказ двойного убийства, киллер и соучастники приговорены к 24 года, 18 и 5 лет соотвественно. Всего по делу проходили четыре фигуранта, сообщает портал mkset.ru.
По версии следствия, уфимский предприниматель "заказал" своего кредитора, которому задолжал 1 млн рублей. В результате киллер и двое его соучастников забили мужчину и его супругу гвоздодером и молотком.
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