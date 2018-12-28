Жители Башкирии получили 66 лет за заказное убийство гвоздодером

В Башкирии предприниматель получил 19 лет за заказ двойного убийства, киллер и соучастники приговорены к 24 года, 18 и 5 лет соотвественно. Всего по делу проходили четыре фигуранта, сообщает портал mkset.ru.



По версии следствия, уфимский предприниматель "заказал" своего кредитора, которому задолжал 1 млн рублей. В результате киллер и двое его соучастников забили мужчину и его супругу гвоздодером и молотком.

