В Волгограде 17-летнюю официантку кафе насиловали в туалете

В Волгограде полиция начала проверку информации об изнасиловании несовершеннолетней официантки в одном из кафе города. Об этом сообщает портал novostivolgograda.ru.
По информации издания, в полицию обратилась сама девушка, но письменного заявления она пока не написала. С ее слов, над ней надругался неизвестный мужчина в туалете заведения, где она работает.
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