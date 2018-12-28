В Волгограде 17-летнюю официантку кафе насиловали в туалете

В Волгограде полиция начала проверку информации об изнасиловании несовершеннолетней официантки в одном из кафе города. Об этом сообщает портал novostivolgograda.ru.

По информации издания, в полицию обратилась сама девушка, но письменного заявления она пока не написала. С ее слов, над ней надругался неизвестный мужчина в туалете заведения, где она работает.











