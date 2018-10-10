Самолет с пассажирами потерпел аварию в Якутске
Лайнер Sukhoi SuperJet авиакомпании "Якутия" выполнял рейс 414 из Улан-Удэ. После посадки воздушное судно проехало место поворота и выкатилось с полосы. На борту находились пять членов экипажа и 91 пассажир.
Людей пришлось эвакуировать по надувному трапу. К счастью, обошлось без жертв. Четверым пассажирам потребовалась медицинская помощь, среди пострадавших – трехмесячный ребенок.
Как выяснилось, у лайнера была повреждена задняя стойка шасси. На месте происшествия работают специалисты. Из самолета разлился керосин, и поле пришлось очищать от топлива. Из-за ЧП воздушная гавань была закрыта, а ближайшие рейсы перенаправлены на запасной аэропорт Чульман Нерюнгринского района, передает RT.
Позже стало известно, что якутский аэропорт открылся для
вылетов. Продолжается эвакуация
Sukhoi SuperJet
со взлетно-посадочной полосы.
О времени открытия воздушной гавани на прием лайнеров власти сообщат
дополнительно.
В соцсетях появились видео с места ЧП. Видно, что машина буквально легла на брюхо из-за поломки основных опор шасси. Очевидцы сообщают, что из баков самолета течет топливо, пишет Ura.ru.
Как сообщалось, во время аварии пострадал трехмесячный ребенок – ему на голову упала сумка. По итогам осмотра врачи разрешили забрать малыша домой.
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