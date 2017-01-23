Российский убийца Boeing готов подняться в небо

Летные испытания новейшего российского пассажирского самолета МС-21 пройдут в начале весны 2017 года. Об этом президенту России доложил вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин.

На встрече с Владимиром Путиным вице-премьер рассказал о планируемых испытаниях магистрального самолета МС-21, который уже называют "убийцей Boeing". "Работы идут в полном порядке. В конце декабря я посетил ЦАГИ, посмотрел, как идут прочностные испытания самолета. В самом Иркутске также идет подготовка к первому полету", – сказал Дмитрий Рогозин.

Он также сообщил, что правительством будет подготовлен план по синхронизации производства новых самолетов МС-21, Ил-114 и Ил-96-400. "Для тех компаний, которые будут закупать российскую авиационную технику, мы предоставим необходимые льготы", – сказал Рогозин, добавив, что речь идет о специальных преференциях экономического характера, связанных с лизингом.

Последний раз Путин и Рогозин говорили о новом российском самолете в ноябре 2016 года. Тогда вице-премьер, ответственный за оборонку, сообщил главе государства о том, что построены два МС-21, один из которых находится в Иркутской области, второй – в Подмосковье.

"Эти самолеты превосходят по характеристикам зарубежные лайнеры", – заявил вице-премьер и пообещал президенту, что к февралю будут получены все необходимые разрешения для первого полета МС-21.

Новый российский самолет составит достойную конкуренцию Boeing 737 MAX, Airbus 320 neo и китайскому СOMAC. МС-21 рассчитан на перевозку от 132 до 165 пассажиров, он заменит на авиалиниях устаревшие ТУ-154, Ту-134 и ЯК-42. Воздушное судно имеет самый широкий фюзеляж в классе среднемагистральных самолетов, что позволяет предоставить пассажирам и экипажу высокий комфорт и дополнительные удобства. Планируется, что к 2023 году Иркутский авиазавод будет ежегодно выпускать по 70 таких лайнеров.





При этом у России уже есть опыт попадания на международный рынок авиационной техники, где ей удалось занять собственную нишу. Речь идет о самолетах Sukhoi Superjet, которые не только нашли своих покупателей, но и заинтересовали некоторые страны в плане возможного совместного производства и технического обслуживания.

Если с МС-21 все получится, то России удастся отвоевать 10% рынка, оценивают эксперты. Это, в конечном счете, позволит стране вступить в элитный клуб авиапроизводителей и, как и настаивал на этом премьер-министр России Дмитрий Медведев, закрепиться в нем.