Подозреваемый спрятался от полиции под одеялом

В рамках расследования двойного убийства в одном из домовладений садоводческого товарищества "Учитель" в Северной Осетии был установлен подозреваемый. Стало известно, что он попытался скрыться от правоохранительных органов в Краснодарском крае. "Автобус, в котором находился мужчина, был остановлен. В этот момент злоумышленник, понимая, что скрыться ему не удастся, предпринял последнюю попытку маскировки. Спрятался, укрывшись одеялом", – говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Следственного комитета России. Подозреваемому это не помогло, он был задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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