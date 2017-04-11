Подозреваемый спрятался от полиции под одеялом

В рамках расследования двойного убийства в одном из домовладений садоводческого товарищества "Учитель" в Северной Осетии был установлен подозреваемый. Стало известно, что он попытался скрыться от правоохранительных органов в Краснодарском крае. "Автобус, в котором находился мужчина, был остановлен. В этот момент злоумышленник, понимая, что скрыться ему не удастся, предпринял последнюю попытку маскировки. Спрятался, укрывшись одеялом", – говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Следственного комитета России. Подозреваемому это не помогло, он был задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".