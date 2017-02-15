В Подмосковье младенец с ОРВИ умер в машине скорой

В Подольске четырехмесячный ребенок с диагнозом "ОРВИ и острый бронхит" скончался в карете скорой помощи. Прибывшие по вызову врачи приняли решение о срочной госпитализации, однако малыш умер по дороге в больницу, передает Life.ru.

По предварительным данным, причиной смерти младенца стали осложнения при ОРВИ. Точную причину установит экспертиза.