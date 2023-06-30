Сергей Собянин поздравил победителей премии Москвы в сфере архитектуры и строительства

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о самых оригинальных архитектурных проектах столицы.

Сергей Собянин наградил победителей премии Москвы в области архитектуры и строительства. В 2023 году экспертная комиссия рассмотрела 163 заявки и отобрала для конкурса 52 проекта. В итоге пальму первенства разделили 23 специалиста.

Победившие архитекторы представили 12 проектов. О самых оригинальных решениях градоначальник рассказал в своем телеграмм-канале. Кроме того, политик от имени москвичей поздравил и поблагодарил конкурсантов.

"От вашего творчества, от вашего таланта будет зависеть то, что в Москве происходит сегодня и будет происходить в ближайшие годы", – подчеркнул Сергей Собянин.

Глава столичного региона высоко оценил работу, которую провели номинанты премии Москвы, отметил отношение архитекторов к городу и талант, который они проявляют во время проектирования объектов.

По словам политика, из-за рекордных объемов строительства в столице большая ответственность сегодня ложится как на правительство Москвы, так и на архитекторов.

Среди победивших проектов Сергей Собянин выделил многопрофильный комплекс Детской больницы святого Владимира на Рубцовско-Дворцовой улице от "М-Проджект", школу для 825 учащихся на Летной улице от "Архитектурного Бюро Асадова", павильон "Атом" на территории ВДНХ от коллектив "ЮНК проект" и другие градостроительные решения.